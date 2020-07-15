Муниципалитеты Приамурья становятся более привлекательными для инвесторов

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Итоги работы муниципальных образований по обеспечению благоприятного инвестиционного климата обсудили на заседании правительства Амурской области. Как рассказала министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова, по итогам работы за 2019 год лучшими в этом направлении стали Благовещенск и Белогорск. Также в пятёрку лидеров вошли Райчихинск, Ивановский район и посёлок Прогресс, сообщает пресс-служба правительства региона.

Работа администраций основывается на едином стандарте деятельности органов местного самоуправления, который включает в себя факторы, влияющие на благоприятную почву для инвестиций и развития предпринимательства в регионе. Деловой климат региона складывается не только из активности муниципалитетов в сфере инвестиционной деятельности, также на оценку влияет работа администраций в сферах ЖКХ, строительства и имущественных отношений.

По словам министра, ранее стандарт работы местного самоуправления включал в себя только 26 показателей. Однако на сегодня критерии оценки расширены и учитывают сразу 48 позиций.

Так, дополнительные пункты появились в разделе, касающемся инвестиционной деятельности. Важной работой стало и введение на своих территориях сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Такой механизм успешно реализован во всех муниципалитетах без исключения.

Приросла критериями и сфера имущественных отношений. Здесь по итогам прошлого года лидером стал Серышевский район. Также в число лучших вошли город Шимановск, Ивановский, Тамбовский и Тындинский районы.

В сфере ЖКХ успешной признана работа города Благовещенска, а также Архаринского, Ромненского и Тамбовского районов. А в строительной отрасли лидирующую позицию занял город Белогорск.

– Мы видим, что в целом работа по внедрению стандарта дает свои результаты. Это подтверждают и данные Национального рейтинга инвестиционного климата, по итогам которого наш регион за год поднялся сразу на 11 позиций и вошел в тридцатку лучших субъектов страны. Однако муниципалитетам всё ещё есть над чем работать. Но есть и показатели, которые на сегодняшний день достигнуты не в полной мере, – подчеркнула Людмила Старкова.

Напомним, стандарт деятельности муниципальных образований по обеспечению благоприятного инвестиционного климата был разработан и впервые введён в области в 2017 году для повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов.