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15июля
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сегодня, 10:47 0

В сквере ЦЭВ поставят светящиеся фигуры

В сквере ЦЭВ поставят светящиеся фигуры
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске завершаются земляные работы в сквере центра эстетического воспитания детей. На этой неделе подрядчик приступит к установке светодиодных грунтовых светильников и прожекторов. Они появятся по периметру зелёной зоны и подсветят живую изгородь. Всего светильников будет 256. Сквер засияет желтым и голубым цветами.

Напомним, что для подсветки сквера разработан уникальный проект. Кроме прожекторов, зеленую зону украсят светящиеся фигуры — восемь танцующих и семь прогуливающихся пар в нарядах ХIX века, а также шесть каркасных светодиодных фигур в виде уличных светильников и канделябров.

— Фигуры будут установлены так, чтобы людям было удобнее фотографироваться. То есть рядом с диагональными тротуарами, с тротуаром по улице Ленина, на открытых местах, к которым можно легко подойти, — рассказал гендиректор подрядной организации ООО «Среда» Павел Гранкин.


Как сообщает пресс-служба мэрии, завершить все электромонтажные работы и провести тестирование художественной подсветки планируется на следующей неделе.

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#городская власть #отдых #строительство

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