В Серышевском районе на железнодорожном переезде мужчина получил смертельные травмы

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Ночью 14 июля на железнодорожном переезде Красная Поляна в Амурской области серьезно травмировало мужчину. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила личность пострадавшего. Им оказался местный житель 39 лет.

Мужчину доставили в центральную районную больницу Белогорска, где от полученных травм он скончался. Материалы по данному происшествию направлены в ОМВД России по Серышевскому району для выяснения всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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