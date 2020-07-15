Василий Орлов: на благовещенской «скорой» заменят главного врача

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Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в своём аккаунте в Инстаграм о проверке на станции скорой помощи в Благовещенске. Поводом для проверки стало обращение врачей.

— Несколько слов по Благовещенской станции скорой помощи. Там проведена выездная проверка, прикреплён главный внештатный эпидемиолог, он будет сопровождать работу станции скорой помощи в течение всей эпидемии. Да, есть замечания. По средствам индивидуальной защиты — их в достаточном количестве. Более того, по заявкам станции скорой помощи мы докупаем необходимое. Дополнительно будут сформированы выездные бригады на базе поликлиник. Также назрело решение по смене главного врача. В ближайшее время Минздрав Амурской области озвучит кандидатуру, — сказал Василий Орлов.

Поводом к проведению проверки на «скорой» Благовещенска послужила публикация в Инстаграм врача скорой помощи Олега Шульги.

— Вчера я обратился к нашему губернатору напрямую о плачевном состоянии на станции, о заболевших сотрудниках, о злоупотреблении администрации приведших к гибели нашего доктора, об использовании до дыр СИЗов, об игноре главврача наших обращений. Реакция последовала незамедлительно. На станцию по горячим следам прибыл главный эпидемиолог и увидела весь этот ужас. Каковы будут выводы я не знаю, — писал ранее в своём Инстаграм-аккаунте Олег Шульга.

Напомним, несколько дней назад скончался врач-кардиолог станции скорой медицинской помощи города Благовещенска. У медика был подтверждённый диагноз COVID-19.