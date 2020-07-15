Школьников обезопасят от опасной информации в интернете

Фото: pixabay.com

В России планируют разработать специальную систему, которая будет блокировать недоброжелательный контент в Интернете. Программу блокировки в первую очередь планирую направить на детей и подростков.



Наиболее уязвимыми в распространении и получении недоброжелательной информации во всемирной паутине являются дети и подростки, поэтому систему в первую очередь установят на компьютеры в Российская школах. Но не исключено, что система может быть установлена и в других образовательных учреждениях. Умная система будет производить анализ опубликованных текстов, распознавать фотографии и аудиовидеоматериалы. Об этом сообщает ТАСС.



- Это касается экстремистских материалов, распространения криминальной субкультуры, склонения к совершению действий, которые могут причинить вред самим подросткам или окружающим их людям, а также иных видов сетевых угроз. Доступ к таким публикациям в образовательных учреждениях будет закрыт, – рассказал Денис Заварзин, директор центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды.