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15июля
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На улице Шимановского в Благовещенске приступили ко второму этапу дорожных работ

На улице Шимановского в Благовещенске приступили ко второму этапу дорожных работ

В Благовещенске на участке улицы Шимановского между Красноармейской и Октябрьской приступили к устройству асфальтобетонного покрытия. Сейчас на строительной площадке завершается устройство основания из щебёночно-песчаной смеси, передаёт пресс-служба городской администрации.

На первом этапе была оборудована система водоотведения. Эти работы провела за счёт собственных средств компания-застройщик многоквартирного жилого дома. Однако из-за затяжных июньских ливней и введённого режима ЧС в Благовещенске график работ немного сдвинулся.

– Велись работы по оборудованию ливневой канализации, и поэтому к ремонту самой дороги не могли приступить. В настоящее время на участке проведена планировка, завершаются работы по устройству основания под «дорожную одежду». После этого рабочие приступят к устройству асфальтобетонного покрытия, – рассказал специалист ГУКС.

Если позволят погодные условия, грунтовую дорогу «оденут» в асфальт к началу августа. Кроме этого, дорожники установят бортовые камни, укрепят обочины щебнем, нанесут разметку холодным пластиком со световозвращающими элементами.

Два раза в неделю куратор участка с проверкой выезжает на место, фиксирует этапы работ. Также ежедневно контроль ведёт организация, занимающаяся экспертно-лабораторным сопровождением объектов.

Напомним, жители этого района ранее обращались в администрацию города Благовещенска с просьбой заасфальтировать участок дороги. Чтобы дорога отвечала нормативным требованиям по ширине, на участке предусмотрена только продольная парковка автомобилей.

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#городская власть #строительство #транспорт

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