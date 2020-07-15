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15июля
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сегодня, 09:44 11

На хозяина аттракциона в горпарке Благовещенска завели дело

На хозяина аттракциона в горпарке Благовещенска завели дело
Фото: телеканал «Звезда»

Благовещенская прокуратура выяснила причину ЧП на экстремальном аттракционе «Джин», где 7 июля девочка провисела пять минут вниз головой. Надзорный орган совместно со специалистами амурского Гостехнадзора пришли к выводу, что опасность здоровью и жизни ребенка грозила из-за неверной эксплуатации механизма.

Проверка показала, что собственник аттракциона в нарушение закона допустил его эксплуатацию в дождь и с одним пассажиром, что повлекло застревание девочки на аттракционе. Кроме того, в тормозной системе аттракциона отсутствовал необходимый элемент, что существенно затруднило остановку корзины. Также на момент проверки на аттракционе отсутствовала вывеска о необходимой информации об экстренных службах и ответственных лицах, сообщает амурская прокуратура.

По результатам проверки прокурор Благовещенска внес представление индивидуальному предпринимателю.

В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов.

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#дети #криминал #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад



    Амуринфо

    уголовное дело

    административное дело



    Умная или красивая? ))))

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    тоже из Белогорска



    Амуринфо

    уголовное дело

    административное дело



    Умная или красивая? ))))



    На хозяина аттракциона в горпарке Благовещенска завели дело

    чё непонятного... дело .... просто дело. какое то. в тонкостях пусть судьи-прокурорские выясняются

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Дык, уже исправили, молодцы. А то в заголовке было одно, в тексте другое

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Надо хозяину аттракциона договориться с родителями ребёнка, что дочь сама попросила подвесить её вниз головой.

    И дело в шляпе...

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    TуманНадо хозяину аттракциона договориться с родителями ребёнка, что дочь сама попросила подвесить её вниз головой.

    И дело в шляпе...


    А я сюжет смотрела, там родители кажется без претензий, и вместе с ребенком восприняли всё с юмором, мол космонавтом будет

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    аттракцион тогда надо в ЦУПе разместить или в центре по подготовке космонавтов России, ну

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Гортензия28

    Tуман

    Надо хозяину аттракциона договориться с родителями ребёнка, что дочь сама попросила подвесить её вниз головой.

    И дело в шляпе...



    А я сюжет смотрела, там родители кажется без претензий, и вместе с ребенком восприняли всё с юмором, мол космонавтом будет


    Ну если прокуратура встрепенулась, видимо кое-кто сказал "Фас!!!"

  • Evelina

    Evelina
    1 час назад

    Убогий горпарк, ни тротуаров нормальных, ни бордюров, ни аттракционов...

  • marcepan

    marcepan
    50 минут назад

    Застревание девочки...

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    3 минуты назад

    Нормальный парк. Зачем вам бордюры? Без них никак не отдохнете в парке?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    32 секунды назад

    "повлекло застревание девочки" Кхм, где?

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