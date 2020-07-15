На хозяина аттракциона в горпарке Благовещенска завели дело
Благовещенская прокуратура выяснила причину ЧП на экстремальном аттракционе «Джин», где 7 июля девочка провисела пять минут вниз головой. Надзорный орган совместно со специалистами амурского Гостехнадзора пришли к выводу, что опасность здоровью и жизни ребенка грозила из-за неверной эксплуатации механизма.
Проверка показала, что собственник аттракциона в нарушение закона допустил его эксплуатацию в дождь и с одним пассажиром, что повлекло застревание девочки на аттракционе. Кроме того, в тормозной системе аттракциона отсутствовал необходимый элемент, что существенно затруднило остановку корзины. Также на момент проверки на аттракционе отсутствовала вывеска о необходимой информации об экстренных службах и ответственных лицах, сообщает амурская прокуратура.
По результатам проверки прокурор Благовещенска внес представление индивидуальному предпринимателю.
В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов.
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