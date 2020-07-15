В Шимановске пациент с COVID-19 сбежал из больницы

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Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Шимановска. Амурчанин обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшем угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей.

По версии следствия, мужчина, при наличии заболевания «коронавирусная инфекция», самовольно покинул здание лечебного учреждения, чем нарушил установленные законодательством санитарно-эпидемиологические правила и создал угрозу массового заболевания людей. Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд Амурской области, сообщает генеральная прокуратура Российской Федерации.

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