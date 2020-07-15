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В Шимановске пациент с COVID-19 сбежал из больницы

В Шимановске пациент с COVID-19 сбежал из больницы
Фото: pixabay.com

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Шимановска. Амурчанин обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшем угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей.

По версии следствия, мужчина, при наличии заболевания «коронавирусная инфекция», самовольно покинул здание лечебного учреждения, чем нарушил установленные законодательством санитарно-эпидемиологические правила и создал угрозу массового заболевания людей.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд Амурской области, сообщает генеральная прокуратура Российской Федерации.

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#здоровье #коронавирус #криминал

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Комментарии
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  • Министрелия

    Министрелия
    1 час назад

    Потрясающе!!! Боже, откуда у нас столько идиотов? Я просто не могу понять, неужели людям нравится сидеть безвылазно дома? Постоянно трястись за себя и за родных? Париться по такой жаре в масках? О себе не думаете. Других хотя бы тогда вспомните. Безответственность безграничная!

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