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Детская школа искусств Благовещенска получила имя Марии Кнауф-Каминской

Детская школа искусств Благовещенска получила имя Марии Кнауф-Каминской
Фото: благовещенск.рф

Имя Марии Фёдоровны Кнауф-Каминской присвоено центральной детской школе искусств в преддверии 100-летия учреждения, сообщает управление культуры городской администрации. В 1905 году выпускница Санкт-Петербургской консерватории Мария Кнауф-Каминская приехала в Благовещенск. В том же году она открыла музыкальные классы фортепианной игры и пения «по методике Санкт-Петербургской консерватории». Это была первая частная музыкальная школа столицы Приамурья. Всю жизнь Мария Фёдоровна посвятила музыкальному образованию в Благовещенске, школа стала главным делом и смыслом её жизни.

В ноябре 1920 года детская музыкальная школа открылась как городская в подчинении управления образования. Тогда учебное заведение находилось по адресу: улица Графская (ныне Калинина), 29. Доподлинно известно, что в 1923 году, после кончины Марии Фёдоровны, музыкальной школе присвоили её имя. Перед 100-летним юбилеем учреждения ему смогли вернуть имя Кнауф-Каминской.

– Наш коллектив уверен, что возвращение имени Марии Фёдоровны Кнауф-Каминской одной из старейших школ Амурской области сможет дать новый виток историческому развитию культуры как в городе Благовещенске, так и в Амурской области и даже на Дальнем Востоке, – говорит директор ЦДШИ Татьяна Бедёрина.

Детская музыкальная школа получила статус центральной детской школы искусств в 1986 году после открытия отделения художественного искусства и хореографии. Вековой юбилей ЦДШИ отметит 13 ноября 2020 года.

Стоит отметить, что школа искусств Благовещенска являясь многократным победителем всероссийских конкурсов. В учебном заведении учатся около тысячи детей – юных музыкантов, художников, танцоров и артистов. Преподаватели ЦДШИ имеют звания различного уровня, 32 из них высшую категорию.

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#история #культура #память

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Комментарии
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  • Базель

    Базель
    2 часа назад

    какая то не русская фамилия

  • Лингвист

    Лингвист
    52 минуты назад

    Уваж. журналисты, а почему у вас выставлено фото Давыдовой Веры Александровны, советская оперная певица, в 1920-х жила в Благовещенске.

  • Лингвист

    Лингвист
    50 минут назад

    Она была связана со школой Кнауф-Каминской? Судя по ее биографии в инете нет, она никакого отношения не имела к этой школе? Уберите фото, оно не к месту...

  • Лингвист

    Лингвист
    13 минут назад

    И еще небольшие уточнения: впервые Мария Федоровна Кнау-Каминская была с концертами в Благовещенске в 1896 году. В окончательно приехала в наш город и стала здесь жить в 1907 году. После ее смерти в 1921 году музыкальной школой заведовала ее родная сестра Анна Федоровна, и школа в 1926 году находилась па адресу: ул. Калининская, 25.

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