Парад Победы в Благовещенске запланирован на 3 сентября

Мероприятия в честь 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны пройдут в Благовещенске со 2 по 5 сентября. В зависимости от эпидемиологической обстановки, часть из них, при необходимости, переведут в малоконтактный формат. Сами ветераны, в том числе участники боевых событий 1945 года на Дальнем Востоке, получат адресные поздравления, сообщает пресс-служба благовещенской мэрии.

В администрации Благовещенска состоялось заседание оргкомитета, где обсудили программу мероприятий. Так, в переулке Святителя Иннокентия в районе областного краеведческого музея предлагается организовать выставку военной техники. Всего будет представлено около 20 единиц спецмашин.

Также планируется провести церемонию возложения цветов к бронекатеру Амурской Краснознамённой флотилии и торжественную церемонию возложения венка и цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Ожидается, что особенностью церемонии на площади Победы станет закладка четырёх капсул с землёй городов-героев (Мурманск, Тула, Смоленск и Минск). В настоящее время на постаменте у «огня памяти» земли этих городов-героев нет. Благодаря акции историческая справедливость будет восстановлена.

Для проведения церемонии на площади Победы планируется установить два больших экрана размером два на три метра, чтобы благовещенцы смогли увидеть историческое событие вблизи. В случае улучшения эпидобстановки, на 3 сентября также запланировано тожественное прохождение войск Благовещенского гарнизона и парад военной техники.

Кроме того, обсуждается организация ещё двух традиционных мероприятий – торжественного прохождения пограничных катеров по реке Амур и патриотической акции «Цветы на воде».

На заседании обсудили и возможность проведения концерта с участием оркестра «АмурДжазБэнд» и творческих коллективов города. Предлагается организовать салют. Ещё два масштабных мероприятия, возможно, состоятся 5 сентября в парке Дружбы: реконструкция, посвященная событиям августа 1945 года, и концерт «Победный привал».