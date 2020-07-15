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15июля
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сегодня, 08:45 17

Парад Победы в Благовещенске запланирован на 3 сентября

Парад Победы в Благовещенске запланирован на 3 сентября

Мероприятия в честь 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны пройдут в Благовещенске со 2 по 5 сентября. В зависимости от эпидемиологической обстановки, часть из них, при необходимости, переведут в малоконтактный формат. Сами ветераны, в том числе участники боевых событий 1945 года на Дальнем Востоке, получат адресные поздравления, сообщает пресс-служба благовещенской мэрии.

В администрации Благовещенска состоялось заседание оргкомитета, где обсудили программу мероприятий. Так, в переулке Святителя Иннокентия в районе областного краеведческого музея предлагается организовать выставку военной техники. Всего будет представлено около 20 единиц спецмашин.

Также планируется провести церемонию возложения цветов к бронекатеру Амурской Краснознамённой флотилии и торжественную церемонию возложения венка и цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Ожидается, что особенностью церемонии на площади Победы станет закладка четырёх капсул с землёй городов-героев (Мурманск, Тула, Смоленск и Минск). В настоящее время на постаменте у «огня памяти» земли этих городов-героев нет. Благодаря акции историческая справедливость будет восстановлена.

Для проведения церемонии на площади Победы планируется установить два больших экрана размером два на три метра, чтобы благовещенцы смогли увидеть историческое событие вблизи. В случае улучшения эпидобстановки, на 3 сентября также запланировано тожественное прохождение войск Благовещенского гарнизона и парад военной техники.

Кроме того, обсуждается организация ещё двух традиционных мероприятий – торжественного прохождения пограничных катеров по реке Амур и патриотической акции «Цветы на воде».

На заседании обсудили и возможность проведения концерта с участием оркестра «АмурДжазБэнд» и творческих коллективов города. Предлагается организовать салют. Ещё два масштабных мероприятия, возможно, состоятся 5 сентября в парке Дружбы: реконструкция, посвященная событиям августа 1945 года, и концерт «Победный привал».

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#история #отдых #память #праздники

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Комментарии
Показать все (17)
  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    обожемой, ну уже зачем??? что за год победы??? Ну все поняли уже, что пандемия, можно и пропустить а в сентябре он на кой нужен?

  • iFrozen

    iFrozen
    2 часа назад

    Шо, опять?!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    День взятия Бастилии-впустую прошел!

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Не дофига ли Парадов Победы в этом году?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    опять не рабочий день???

  • Гортензия28

    Гортензия28
    2 часа назад

    3 сентября - это теперь день окончания Второй Мировой? Мероприятия логичны, парад зачем?

  • Базель

    Базель
    2 часа назад

    в Хабаровске народ досрочно вышел на парад

  • Семинол

    Семинол
    1 час назад

    после известных событий власть хочет заставить народ войти в привычный рутинный режим-хлеба и зрелищ

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Семинол

    после известных событий власть хочет заставить народ войти в привычный рутинный режим-хлеба и зрелищ



    +++++++++++++++

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Из танка дадут пальнуть?

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    в каво,м?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Тебе лишь бы завалить кого-нибудь

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    не-не-не, я просто интересуюсь, ну

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    это называется "Мракобесие". Что бы до конца превратить этот цирк в позор, предлагаю с целью экономии средств и человеческих ресурсов, провести в 2021 году 8 мая парад за 2020, а 9 мая уже по плану.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    По пивным банкам

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    CHEBURASHKA_28_RUS

    это называется "Мракобесие". Что бы до конца превратить этот цирк в позор, предлагаю с целью экономии средств и человеческих ресурсов, провести в 2021 году 8 мая парад за 2020, а 9 мая уже по плану.



    Так нельзя. Выделенные деньги на парад в 2020 году должны и освоить в 2020 году.

    Бюджеты-то на год принимают, бабло можно перераспределять, но только в пределах текущего года

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    А сколько еще парадов в этом году ожидается? Огласите, пжлста...

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