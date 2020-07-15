Выбор читателей за 14 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 14 июля.

В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков, возникших на строительной территории подрядчика строительства Амурского газоперерабатывающего комплекса. В настоящее время ситуация находится под контролем подразделений органов внутренних дел, территория стройплощадки оцеплена, сообщает пресс-служба СК РФ по Амурской области.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал события в Хабаровском крае и арест губернатора Сергея Фургала. По мнению полпреда, правоохранители не стали бы задерживать действующего губернатора без веских оснований, сообщает «Губерния».

В Амурской области зарегистрированы ещё четыре летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же, по информации пресс-службы правительства Амурской области, от последствий заражения скончались 26 человек.



Губернатор Амурской области Василий Орлов выехал в Свободный и встретился с рабочими подрядной организации «Ренейссанс Хэви Индастриз». Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона попросил прокуратуру, трудовую инспекцию и руководство компании разобраться в ситуации.