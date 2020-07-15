Астрологический прогноз на 15 июля: у Близнецов критический день, а к Водолеям придет вдохновение

Восход Солнца: 04:36

Заход Солнца: 20:35

Солнце в Раке.

Овен. Жизненный потенциал на высоком уровне. Большой интерес к делам позволит добиться успехов в конкретной деятельности. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Возможно сегодня Овнам целый день будет хотеться «того – не знаю чего». Острое желание на все плюнуть будет сопровождать их на протяжении дня, но это не совсем то, что им сейчас нужно.

Телец. Сложатся очень благоприятные обстоятельства для реализации давно задуманного! Вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение (правда, на непродолжительное время), сегодня велика. Обратите внимание на свое здоровье. Не следует забывать о режиме дня. Не злоупотребляйте крепким чаем или кофе, алкогольными напитками. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют быть осторожными.

Близнецы. Критический день. Возможны трудности и разочарования в личной жизни или осложнения в общении с родственниками. Не рекомендуется заниматься делами, связанными с риском, азартом. Не исключены травмы или финансовые потери. Благоприятен отдых в кругу семьи, игры, прогулки в одиночестве. Хороший момент для обсуждения проблемного вопроса с родными и близкими, вы сумеете правильно подобрать слова.

Рак. Кто-то из близких попробует убедить вас делать чужую работу, не соглашайтесь. Этот день ознаменует собой новый этап жизни. Вы поймете, что исполнение желаний не всегда ведет к счастью и что все, что ни делается, — к лучшему. Всерьез задумайтесь над тем, чего же вы на самом деле хотите:от этого зависит, что вы в конце концов получите. Возможно, придет осознание новых истин, которые обогатят вашу мудрость.

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Лев. Критический день. Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о неудачах в общении, неприятных известиях или проблемах в сфере профессиональной деятельности. Успех будет сопутствовать только Львам-реалистам, твердо стоящим на ногах и умеющим объективно оценивать ситуацию. Постарайтесь не браться за решение задач, превышающие ваши силы и возможности. Первая половина дня будет символизировать интуитивную работу, трансформацию энергии космоса. Возрастет удачливость,способности к реализации мыслей и идей. Усилятся защитные возможности организма. Этот день благоприятен для самых важных решений и мероприятий в жизни Львов. Не упустите счастливый шанс!

Дева. Один из дней иллюзий, тумана, разгула нечистой силы. Этот день крайне неблагоприятен для покупок. Если вы все-таки планируете сделать крупную покупку, то подумайте, стоит ли тратить на нее деньги, ведь пока можно обойтись и без нее. Со временем вы можете позволить себе многое, о чем вы мечтаете сейчас, но пока подождите. День благоприятен для любви. Не беспокойтесь ни о чем и забудьте о всяких досадных мелочах. Отдавайтесь любви целиком и будете вознаграждены, так как любимый человек вполне достоин этого. Наслаждайтесь каждой минутой, ведь таких мгновений не слишком много в жизни.

Весы. Приготовьтесь к серьезным переменам в личной жизни. При новом знакомстве не упустите свой шанс — не исключено, что вы встретите человека, с которым свяжете дальнейшую жизнь. Вас ожидают большие перемены. Планеты вам благоприятствуют, однако все это осуществится при условии вашей увлеченности работой. Склонность к потаканию собственным слабостям, иллюзиям в общении, ошибочным представлениям может обусловить будущие потери в коммерческой и творческой деятельности.

Скорпион. Напряженный день. Скорее всего, сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на совет со стороны — только вы сами сможете помочь себе. Внимательнее отнеситесь к своим домочадцам. Ни в коем случае не ссорьтесь по мелочам с близкими людьми — это может привести к непредсказуемым последствиям. Если вы в чем-то провинились перед партнером, то попросите у него прощения. Ваше великодушие и терпение помогут сохранить покой и уют в семье.

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Стрелец. Не думайте, что вы столкнулись с непреодолимыми проблемами, выход есть, в скором времени вы его найдете, просто дождитесь подходящего и благоприятного момента. Полезно обсудить планы с единомышленниками, советы будут очень интересными.

Козерог. В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за что-нибудь новенькое. Не исключено, что у вас появится возможность завязать серьезные отношения с представителями противоположного пола. Но остерегайтесь слишком романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия. Семейным Козерогам рекомендуется отправиться вместе с семьей на природу — это пойдет на пользу и вам и детям. День отдыха, обретения новых источников энергии, самоанализа. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех.Не исключено, у вас появится желание внести какие-либо коррективы в личную жизнь. Но не торопите события — все может измениться в последнюю минуту. Тесная связь сознания и подсознания, потрясающая интуиция дадут правильную оценку себя и окружающих вас людей. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей. Осторожность и рассудительность помогут вам избежать многих ошибок. Если у вас есть дети, возможны серьезные проблемы с их воспитанием. Излишняя строгость и сдержанность — не лучший способ восстановить мир и согласие в семье. Помните, что многие недоразумения возникают из-за отсутствия доверительности в общении.

Водолей. День располагает к романтическим приключениям и радостям бытия. Если вы найдете в себе силы и время отойти от дел, то вас ожидает незабываемая 2018 встреча. Ваша эмоциональность и жизненная энергия не перестанут удивлять близких. Не исключено также, что вы найдете новых друзей, общение с которыми значительно обогатит ваш внутренний мир, послужит реализации творческих способностей. Благоприятный день. К Водолеям творческих профессий придет вдохновение, однако, для самореализации необходимо уединение и покровительство Высших сил. Для достижения поставленной цели Водолеям-коммерсантам придется объединить свои силы с новыми партнерами. Государственным служащим сегодня предстоит показать все свои способности и, в зависимости от ситуации, проявить то исполнительность, то твердость. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Рыбы. Контролируйте не только то, что вы говорите, но и кому вы это говорите. Желательно не показывать, что вы ставите свои интересы выше. Вам следует наладить отношения, которые оказались сложными. Уделите внимание родственникам и друзьям. Новые дела затруднены,разберитесь с прежними и только наметьте перспективы на будущее.

Астролог: Вальдемар Небоходцев