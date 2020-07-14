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14 июля 2020, 21:45 0

Конфликт между Азербайджаном и Арменией набирает обороты

Конфликт между Азербайджаном и Арменией набирает обороты
Фото: news.rambler.ru

14 июля почти сотня россиян покинула территорию армянского государства, опасаясь неблагополучного развития событий, вызванных агрессией Армении по отношению к Азербайджану. Возвращение «домой» осуществлялось наземным путем, ввиду ограниченного воздушного сообщения, вызванного распространением инфекции коронавируса по всему миру.

Тем временем, Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в терроризме и нацистских помыслах. Такое заявление было выдвинуто ввиду обстрела армянскими вооруженными силами нескольких пограничных сел и деревень возмутившейся республики. Примечательно, что по предварительным данным гражданские лица в ходе данного обстрела не пострадали. Баку настаивает, что противоположная сторона нарушает принципы и обязательства международного права, вынуждая ответить огнем.

Конфликт между странами развернулся еще 12 июля. Вследствие военной стычки на границе двух стран каждая сторона объявила друг друга в провокационных действиях. Чуть позднее посол Азербайджана в России объявил, что не исключает вероятности самого острого развития событий, перерастающего в масштабную войну между двумя республиками.

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