Конфликт между Азербайджаном и Арменией набирает обороты

Тем временем, Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в терроризме и нацистских помыслах. Такое заявление было выдвинуто ввиду обстрела армянскими вооруженными силами нескольких пограничных сел и деревень возмутившейся республики. Примечательно, что по предварительным данным гражданские лица в ходе данного обстрела не пострадали. Баку настаивает, что противоположная сторона нарушает принципы и обязательства международного права, вынуждая ответить огнем.

Конфликт между странами развернулся еще 12 июля. Вследствие военной стычки на границе двух стран каждая сторона объявила друг друга в провокационных действиях. Чуть позднее посол Азербайджана в России объявил, что не исключает вероятности самого острого развития событий, перерастающего в масштабную войну между двумя республиками.