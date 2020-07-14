Василий Орлов: «Рассчитываем, что противоречия в подрядной организации Амурского ГПЗ будут разрешены»

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Руководитель области Василий Орлов встретился с сотрудниками компаний-подрядчиков, занятых на строительстве ГПЗ. Губернатор провёл совещание с представителями руководства компаний, правоохранительных и контролирующих органов, сообщает пресс-служба правительства области.



— Рабочим предложен большой набор мер экономической поддержки. Это и компенсационные выплаты за пребывание на карантине, и единовременная выплата оклада тем, кто был на вахте шесть и более месяцев. Компания «Ренейссанс» такие меры предоставляет. Понятно, что сейчас вопрос перевахтовки в связи с пандемией стоит очень остро, границы стран закрыты, рабочие устают. Мы рассчитываем на то, что существующие противоречия будут разрешены, — рассказал губернатор.



Напомним, накануне были осуществлены противоправные действия со стороны работников подрядной организации, в результате которых был нанесен ущерб ряду бытовых и административных помещений данной организации. Причиной возникновения конфликтной ситуации стали разногласия между сотрудниками «Ренейссанс Хэви Индастриз» и её руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения.



В настоящий момент основные строительные работы на площадке продолжаются в штатном режиме.



На территории вахтовых посёлков продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Возбуждены два уголовных дела.