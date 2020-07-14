В Амурской области ещё 42 человека заразились коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, отмечается увеличение доли случаев с тяжёлым течением заболевания.



В Благовещенске выявлено 23 новых случая, в Свободном – 11, в Белогорске – два, по одному в Тынде, Прогрессе, Бурейском, Ивановском, Магдагачинском и Свободненском районах.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2 185 случаев COVID-2019.

Наибольше количество заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – их 38,6 %. При этом на 40 % возросло число случаев заболевания в возрастной категории старше 65 лет.



1 016 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Количество летальных случаев составляет 31 человек. 68 % смертей приходится на лиц старше 65 лет.