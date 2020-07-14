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сегодня, 17:29 0

На федеральной трассе «Амур» загорелся бензовоз

На федеральной трассе «Амур» загорелся бензовоз
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Сегодня днем на федеральной трассе, между Серышево и Белогорском, произошло возгорание бензовоза, перевозившего дизельное топливо. К месту происшествия были направлены подразделения пожарной охраны из близлежащих населенных пунктов. В тушении пожара участвовали 21 человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На момент прибытия первых подразделений емкость с дизельным топливом была полностью охвачена пламенем. Огнеборцы ликвидировали открытое горение, предотвратив угрозу взрыва транспортного средства. Позже с проезжей части дороги пожарные смыли дизельное топливо.

https://www.instagram.com/p/CCnU20VFr8-/?utm_source=ig_web_copy_link

В огне никто не пострадал, движение на трассе не затруднено. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

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#пожары #происшествия #транспорт

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