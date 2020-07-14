В Благовещенске на территории Шадринского собора ведутся археологические раскопки

Фото: amur.info

В Благовещенске начались археологические раскопки на месте Шадринского собора. Их проводят студенты второго курса историко-филологического факультета БГПУ под руководством центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. А финансирование работ осуществляется Благовещенской епархией.

По рассказам очевидцев, захоронение мецената Семёна Шадрина, на средства которого строили храм, было обустроено весьма красиво: использовался красный кирпич с чугунными столбами, цепями и шариками. Под это описание подходит найденная в 2010 году могила на территории Шадринского собора. Тогда раскопки прекратили, а в этом году возобновят по просьбе Благовещенской епархии. Кто знает, какие находки дадут нам, потомкам, новые исследования на этом месте?

Известно, что 16 мая 1896 года преосвященным Макарием был заложен храм в честь Святой Животворящей Троицы, который мы знаем как Шадринский собор. Его называли так в народе по имени купца Семёна Шадрина, который дал средства на строительство. Храм был расположен на перекрестке улиц Семинарской и Большой. Сейчас мы знаем эти улицы как Чайковского и Ленина.

Здание построили за 7 лет, а 17 февраля 1902 года храм торжественно освятил епископ Никодим. В 1910 году Шадринский собор был приписан к Албазинскому монастырю, который находился на территории современного политехнического колледжа. К сожалению, храм простоял не так долго. Собор, который признавали красивейшим сооружением Благовещенска, взорвали в 1936 году. Сохранилось только несколько его фотоснимков с наружи.

А вот снимков интерьера храма не сохранилось, но насколько он был красив изнутри можно судить по его копии - Софийскому собору в Харбине. На месте Шадринского собора в советское время построили кинотеатр «Амур». Со временем здесь поселили животных и здание превратилось в зоопарк. Но звери не прижились и зоопарк закрыли. А здание было решено снести и поставить на его месте православный крест.

Сегодня одна из главных задач исследования – поиск захоронений, существовавших на территории, прилегающей к Шадринскому собору. По архивным документам достоверно известно о пяти захоронениях. Помимо захоронений Семёна Шадрина и его жены Анастасии Ефимовны, археологи не исключают нахождение могилы игуменьи Албазинского монастыря Паладии и монахини Ефроксиньи, а также вдовы Дьячковской, которая владела большим количеством приисков Приамурья и с 1902 года содержала храм.

Так как храм был построен по традиции православной церкви, то есть алтарной частью на восток, все могилы ищут за ней.

На данный момент обнаружено только одно захоронение. Его начали исследовать ещё в 2010 году при поддержке благотворительного фонда «София». Но из-за недостатка финансирования и возможности отгородить территорию раскопки прекратили. Так как исследования проходят в черте города, то необходима охрана и соблюдение всех мер безопасности.

— Был высок риск, что захоронения начнут разворовывать, так как около соборов обычно хоронили знатных людей и священников, которые служили в храме. Их хоронили с золотыми крестами и какими-либо ценностями, - поделилась студентка БГПУ Валерия Денисова.

Для исследования местности использовали причудливый прибор – георадар. С помощью него строят 3D модели грунта и исследуют подземные аномалии. Специалисты, участвующие в раскопках, фиксируют с помощью спецоборудования отраженные электромагнитные импульсы. Найденная «аномалия» говорит, что вполне вероятны интересные находки. Что же хранят в себе недра земли предстоит узнать волонтёрам. В первый день раскопок студенты зачищали территорию, производили замеры, затем площадку разбили на сектора как в игре «морской бой»: по горизонтали буквы, а по вертикали цифры.

После раскопок епархия планирует изменить внешний вид захоронений:

—Могилы будут облагораживаться, приводиться в достойный вид. Чтобы сохранить память о тех людях, которые много потрудились для нашего города и для Русской православной церкви, — рассказал настоятель прихода строящегося храма иеромонах Венедикт Калинин.

—Если посмотреть на опыт центральной части России, то облагородить захоронения можно с помощью стекла и подсветки. Здесь, на мой взгляд, наиболее подходящий вариант – это облагородить стенки раскопок, выложить их вокруг камнем. Сверху захоронения необходимо защитить навесом для водоотведения, — считает директор центра по сохранению историко-культурного наследия Денис Волков.

Сейчас компания «Амургеосервис», участвующая в работе, сопоставляет исторические схемы прокладки коммуникаций с данными специального прибора — трубоискателя. Так как есть информация, что в советское время при прокладке труб уже были обнаружены два захоронения, но их закопали вместе с коммуникациями.

Целью раскопок десятилетней давности был фундамент Шадринского собора, но вместо этого исследователи наткнулись на фундамент кинотеатра. Он был выполнен в основном из гранитного бутового камня, и по всем признакам получалось, что строители кинотеатра разобрали в свое время фундамент собора и, используя этот камень, построили фундамент кинотеатра. Поэтому нельзя точно определить место, где стоял храм. Но по дореволюционным картам можно определить его примерное местонахождение.

— Этот бутовый камень лежит уже на цементном растворе, что не характерно для строительства конца XIX – начала XX вв. Потому что в этот период при постройке использовали известковый раствор, а не бетон, перемешанный с гравием, — рассказал Денис Волков.

В целом в раскопках участвуют 15 человек. Используют в основном лопатки, совки и кисточки. Студенты работают кисточками, чтобы проработать каждую деталь. А для фиксации найденных артефактов специалисты используют тахеометры и нивелиры.

— Порой бывает, что пуговичка или нательный крестик попадается. Приведу пример: при раскопках Албазинского острога мы обнаружили нательный крестик. Благодаря тому, что он не был поврежден при раскопках мы смогли установить не только мастера, который его сделал, но и то, что крест был изготовлен в XVI вв. в Пскове и принадлежал священнику, — поделился Денис Павлович.

Все интересные находки на месте захоронений исследователи передадут краеведческому музею.

Это не первое исследование захоронений на территории соборов. В 90-х годах прошлого века студенты БГПУ уже проводили раскопки на территории храма на ул. Рёлочной. Останки перезахоронили на территории нового собора, где они находятся до сих пор.

Сейчас на прилегающей территории ведётся строительство нового храма Албазинской иконы божьей матери. Он расположен севернее от места, где стоял Шадринский собор. Раньше там находилась известковая яма.

— Мы осматривали территорию для строительства храма. Если бы там были захоронения, то были бы видны могильные пятна. Но там ничего подобного нет. Для того, чтобы избежать разрушений в ходе строительства нового храма, мы проводим историко-культурную экспертизу прилегающего земельного участка, — говорит Денис Волков.

— При строительстве храма, мы совершенно не задеваем фундаменты собора, которые были разобраны, а также основание кинотеатра «Амур», которое до сих пор сохранилось, — поделился отец Венедикт. Сохранились даже подвальные помещения. Но они совершенно не пригодны для использования и будут отгорожены от храма. Сейчас возводится уровень выше нуля. Храм вырос на восемь метров. А к концу года мы планируем закончить строительство и начать внутреннюю отделку.

Екатерина Безсонова.