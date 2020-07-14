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14июля
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сегодня, 16:30 3

В Благовещенске перекроют участок улицы Октябрьской

В Благовещенске перекроют участок улицы Октябрьской
Фото: amur.info

Сегодня вечером в Благовещенске полностью перекроют для движения участок улицы Октябрьской – от Театральной до Политехнической. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, на данном отрезке будут проводиться работы по устройству водоотведения, где далее на проезжую часть будет уложен асфальтобетон.

Предварительно, участок будет перекрыт на 3 недели. Администрация Благовещенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

Напомним, что с завтрашнего дня в городе будет полностью перекрыт перекресток Зейской и Калинина. Открыть проезжую часть планируется 26 июля.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Не многовато ли прорывов за год?! Может возьмем время на раскачку!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    А где не перекрыто?

  • Имамиев и пузики1

    Имамиев и пузики1
    1 час назад

    ui

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