В Благовещенске перекроют участок улицы Октябрьской

Фото: amur.info

Сегодня вечером в Благовещенске полностью перекроют для движения участок улицы Октябрьской – от Театральной до Политехнической. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, на данном отрезке будут проводиться работы по устройству водоотведения, где далее на проезжую часть будет уложен асфальтобетон.

Предварительно, участок будет перекрыт на 3 недели. Администрация Благовещенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения. Напомним, что с завтрашнего дня в городе будет полностью перекрыт перекресток Зейской и Калинина. Открыть проезжую часть планируется 26 июля.

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#строительство #транспорт

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