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14июля
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сегодня, 15:53 13

В сквере на площади Ленина в Благовещенске предлагают поставить красного медведя

В сквере на площади Ленина в Благовещенске предлагают поставить красного медведя
Фото: благовещенск.рф

Жителям Благовещенска предлагают выбрать арт-объекты, которые украсят сквер центральной площади города. Выразить свою точку зрения можно в ходе онлайн-опроса. Всего горожанам нужно ответить на 3 вопроса. В частности, респондентам предлагается сообщить, должны ли быть в сквере скамейки и нужны ли арт-объекты в этом общественном пространстве. Что касается третьего вопроса, то здесь нужно отметить те объекты, которые пришлись по душе и должны появиться на территории обновленной площади.

Всего представлено 23 наименования. Среди предложенных – фигуры, выполненные в разных техниках. Например, кованые, полигональные, а также сделанные из эко-материалов. В частности, предлагают установить ярко-красного полигонального медведя, волка в цвете «металлик», несколько видов оленей и птиц, кованого лося, камни с петроглифами.

Голосование анонимно, все полученные результаты будут использованы только при выборе объектов для наполнения площади Ленина в рамках первого этапа реализации проекта «Большой городской центр «Трибуна холл».

Кроме установки арт-объектов на площади запланировано масштабное озеленение. Это позволит сделать обновленное место отдыха современным, комфортным и интересным, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Напомним, необходимость дополнительно разместить арт-объекты в общественных пространствах областного центра отмечали сами горожане. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ранее опроса.

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#мэрия #строительство

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Правильно - символ партии власти

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    а чё не синего крокодила? или не зеленых чертей? может хватит уже бредить?

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    2 часа назад

    Да, да, король английский

    Сто первый Эдуард,

    Которого зову я просто Эдя.

    Однажды попросил меня

    В британский зоопарк

    Достать ему полярного медведя.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    2 часа назад

    Ничего из предложенной безвкусицы не надо. Пусть будет травка, цветочки и деревья и дорожки удобные для ходьбы

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    ЕслиДобрыйТы

    Ничего из предложенной безвкусицы не надо. Пусть будет травка, цветочки и деревья и дорожки удобные для ходьбы



    а кресты ? а булыжники памятные ??

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    ЕслиДобрыйТы

    Ничего из предложенной безвкусицы не надо. Пусть будет травка, цветочки и деревья и дорожки удобные для ходьбы



    +++!

  • Myxira

    Myxira
    55 минут назад

    Стоял полигональный на ОКЦ - смотреть страшно: по швам ржа пошла, краска местами сходить начала. Зачем этим уродовать Дендрарий - уникальный ботанический сад под открытым небом? Таблички сохраните, информационные, о произрастающих на территории Дендрария видах растений - будет хорошее дело и большая польза

    Таблички оформлены согласно международным стандартам. Внешний вид в мэрии согласован, разрешение на установку получено.

    Изготовлены полностью на собранные общественные средства читателей форума АмурИнфо, жителей Благовещенска и АО, одобривших и с удовольствием и большим интересом поддержавших инициативу по информативному отабличиванию растений, произрастающих в Дендрарии.

    Установлены 30 сентября 2017 года https://forum.amur.info/city/126026/?page=last&page=278 силами нашей инициативной группы и при участии добровольных помощников из числа горожан. С момента установки велось наблюдение за сохранностью и внешним видом табличек, осуществлялся мелкий ремонт.

    Во время установки, отдыхающие в Дендрарии интересовались происходящим и благодарили, высказывали одобрение и поддержку нашим действиям. Информация на табличках пользуется популярностью, несет полезные знания о видах растений, произрастающих на территории Амурской области, Дальнего Востока, в том числе и занесенных в Красную книгу Амурской области.

    Жаль, нет в опросе пункта "ваши предложения" - именно вышеизложенное внесла бы.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    37 минут назад

    Ага и фиолетовую обезьяну. Конечно все эти арт об'екты чушь. красный медведь, тогда уже ему и белого и синего цвета добавить

  • Базель

    Базель
    27 минут назад

    какое убожество

  • 28Unknown

    28Unknown
    21 минута назад

    Красный медведь это вообще примитив какой то, никакой смысловой, логической, интеллектуальной и познавательной нагрузки !

  • zeya28

    zeya28
    12 минут назад

    Все мнения против этого дикого зверинца абсолютно справедливы. Из предложенного "за" очень привлекательна мысль о приумножении дендрария.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    9 минут назад

    А мне нравится. Волк вообще прикольный, заяц и лисица тоже ничего. Цвет медведя немного броский, чуть приглушить бы до бордового

  • Базель

    Базель
    6 минут назад

    власть вообще полностью деградирует

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