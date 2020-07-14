В сквере на площади Ленина в Благовещенске предлагают поставить красного медведя
Жителям Благовещенска предлагают выбрать арт-объекты, которые украсят сквер центральной площади города. Выразить свою точку зрения можно в ходе онлайн-опроса. Всего горожанам нужно ответить на 3 вопроса. В частности, респондентам предлагается сообщить, должны ли быть в сквере скамейки и нужны ли арт-объекты в этом общественном пространстве. Что касается третьего вопроса, то здесь нужно отметить те объекты, которые пришлись по душе и должны появиться на территории обновленной площади.
Всего представлено 23 наименования. Среди предложенных – фигуры, выполненные в разных техниках. Например, кованые, полигональные, а также сделанные из эко-материалов. В частности, предлагают установить ярко-красного полигонального медведя, волка в цвете «металлик», несколько видов оленей и птиц, кованого лося, камни с петроглифами.
Голосование анонимно, все полученные результаты будут использованы только при выборе объектов для наполнения площади Ленина в рамках первого этапа реализации проекта «Большой городской центр «Трибуна холл».
Кроме установки арт-объектов на площади запланировано масштабное озеленение. Это позволит сделать обновленное место отдыха современным, комфортным и интересным, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Напомним, необходимость дополнительно разместить арт-объекты в общественных пространствах областного центра отмечали сами горожане. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ранее опроса.
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