В Благовещенске открылась «Лаборатория амурской анимации»

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске на базе библиотеки имени Бориса Машука открылась «Лаборатория амурской анимации». В течение двух месяцев дети и подростки будут осваивать основы анимации, знакомиться с режиссурой, актерским и художественным мастерством.

Осенью группы продолжат изучение специализированного курса. Дети познакомятся с техническим оборудованием и программным обеспечением, займутся фото и видеосъемкой, начнут сотрудничать с художником-постановщиком киностудии «СоюзМультФильм» Валерием Ковалем, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска. Проект-победитель конкурса фонда президентских грантов реализуется благодаря инициативе региональной организации «Творческий союз художников» и поддержке управления культуры администрации города, муниципальной информационной библиотечной системы, городского дома культуры, художественной школы и общественной организации «АмурКиноСоюз». Напомним, что занятия в летней смене сейчас проводятся на открытом воздухе, в малоконтактных группах, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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#дети #культура

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