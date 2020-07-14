В Благовещенске открылась «Лаборатория амурской анимации»
В Благовещенске на базе библиотеки имени Бориса Машука открылась «Лаборатория амурской анимации». В течение двух месяцев дети и подростки будут осваивать основы анимации, знакомиться с режиссурой, актерским и художественным мастерством.
Осенью группы продолжат изучение специализированного курса. Дети познакомятся с техническим оборудованием и программным обеспечением, займутся фото и видеосъемкой, начнут сотрудничать с художником-постановщиком киностудии «СоюзМультФильм» Валерием Ковалем, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.
Проект-победитель конкурса фонда президентских грантов реализуется благодаря инициативе региональной организации «Творческий союз художников» и поддержке управления культуры администрации города, муниципальной информационной библиотечной системы, городского дома культуры, художественной школы и общественной организации «АмурКиноСоюз».
Напомним, что занятия в летней смене сейчас проводятся на открытом воздухе, в малоконтактных группах, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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