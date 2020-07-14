Ко второму этапу конкурса на пост мэра Благовещенска допущены двое кандидатов
Конкурсная комиссия рассмотрела документы от кандидатов на должность мэра Благовещенска. По итогам заседания комиссии, ко второму этапу конкурса допущены Олег Имамеев и Сергей Шимко, сообщает пресс-служба благовещенской городской думы.
Георгий Белик, Андрей Губенин и Максим Макаров представили недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, Георгий Белик и Максим Макаров не указали, что являются учредителями ряда коммерческих организаций. Андрей Губенин не указал наличие имеющегося у него имущества.
В ходе следующего этапа участники представят программы социально-экономического развития города на ближайшие пять лет.
Тайное голосование состоится на очередном заседании думы 23 июля.
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