Ко второму этапу конкурса на пост мэра Благовещенска допущены двое кандидатов

Фото: пресс-служба благовещенской городской думы

Конкурсная комиссия рассмотрела документы от кандидатов на должность мэра Благовещенска. По итогам заседания комиссии, ко второму этапу конкурса допущены Олег Имамеев и Сергей Шимко, сообщает пресс-служба благовещенской городской думы.

Георгий Белик, Андрей Губенин и Максим Макаров представили недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, Георгий Белик и Максим Макаров не указали, что являются учредителями ряда коммерческих организаций. Андрей Губенин не указал наличие имеющегося у него имущества.



В ходе следующего этапа участники представят программы социально-экономического развития города на ближайшие пять лет.



Тайное голосование состоится на очередном заседании думы 23 июля.