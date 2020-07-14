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14июля
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сегодня, 15:36 30

Ко второму этапу конкурса на пост мэра Благовещенска допущены двое кандидатов

Ко второму этапу конкурса на пост мэра Благовещенска допущены двое кандидатов
Фото: пресс-служба благовещенской городской думы

Конкурсная комиссия рассмотрела документы от кандидатов на должность мэра Благовещенска. По итогам заседания комиссии, ко второму этапу конкурса допущены Олег Имамеев и Сергей Шимко, сообщает пресс-служба благовещенской городской думы.

Георгий Белик, Андрей Губенин и Максим Макаров представили недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, Георгий Белик и Максим Макаров не указали, что являются учредителями ряда коммерческих организаций. Андрей Губенин не указал наличие имеющегося у него имущества.

В ходе следующего этапа участники представят программы социально-экономического развития города на ближайшие пять лет.

Тайное голосование состоится на очередном заседании думы 23 июля.

Просмотров всего: 3145

#выборы #мэрия

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    3 часа назад

    Прочитал заголовок,и не читая статьи,угадал этих 2 кандидатов. Как всё предсказуемо,даже у нас в провинции. Ну пустили бы Белика,хотя бы. Что неужели бы что то изменилось?

  • Aligator z

    Aligator z
    3 часа назад

    Кто бы сомневался.... Легко угадать, кто останется первым. Весь город знает уже давно, а они спектакль разыгрывают....

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Да для чего эта постановка нужна? Люди знают результат этого тайного голосования уже несколько месяцев.

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    Во цирк устроили, да ещё с тайным. Бабе Вале медаль уже дали или на орден претендует?!

  • ДаринкаЯ

    ДаринкаЯ
    3 часа назад

    да все ожидаемо и уже все давно знают кто будет следующий мэр...

  • Базель

    Базель
    3 часа назад

    мдяяяя

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    3 часа назад



    Остался только новый мэр и технический кандидат.

  • Охранник

    Охранник
    3 часа назад

    Очередное шоу.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Юрий Венедиктович

    Остался только новый мэр и технический кандидат.



    Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город.

    Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды...

    Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях.

    Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    комиссию на полиграф о сговоре проверить, да впаять года два колонии))))) "но судьи кто"? тоже в сговоре......

  • Озеро

    Озеро
    3 часа назад

    Беспредельщинск - так теперь наш город пора называть!!!

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Я ещё 11 июня сего года создал ветку для обращений к будущему мэру.

    Все давно знали, кто будет мэром Благовещенска.

    К чему все эти сопли-слюни?

    Радувайтесь новому мэру города Олегу Гатаулловичу Имамееву !!!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    inoy

    комиссию на полиграф о сговоре проверить, да впаять года два колонии))))) "но судьи кто"? тоже в сговоре......



    Высшая квалификационная коллегия судей лишила краснодарскую «золотую судью» Елену Хахалеву статуса судьи. Мантию у нее отобрали за прогулы.

    Заседание ВККС, на котором рассматривался вопрос о дисциплинарном наказании для судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, проходило в открытом режиме. При этом сама Хахалева, известная как «золотая судья», настаивала на закрытом заседании.

    К ответственности Хахалеву призвал председатель краевого суда на Кубани, который посчитал прогулами ее многочисленные командировки в 2016-2019 годах. Проверка показала, что она не только часто отсутствовала на рабочем месте, но почти никогда не выступала докладчиком по делу или председательствующей судьей.

    Как передают «Открытые медиа«, суд счел доказанными факты о ее прогулах — в общей сложности 128 дней — и лишил ее судейского статуса.

    https://pasmi.ru/archive/275334/

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    3 часа назад

    Вся компания изначально была заточена под единственно правильного кандидата - О.Г. Имамеева. Зачем выбрасывать бюджетные деньги на ветер на имитацию псевдодемократических выборов? Позор "обнуления" переварили, теперь можно всё!!!

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Игорь Волобуев

    Вся кАмпания изначально была заточена под единственно правильного кандидата - О.Г. Имамеева. Зачем выбрасывать бюджетные деньги на ветер на имитацию псевдодемократических выборов? Позор "обнуления" переварили, теперь можно всё!!!

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    3 часа назад

    Белогорские переселенцы до сих пор мерзнут в убогих халупах построенных САР-Холдингом, а недостатки устранялись за бюджетные деньги.

    Почему об этом молчит пресс-служба Губернатора и областные СМИ? Нужно давать объективную оценку нашим кандидатам

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    2 часа назад

    острая борьба..... каков накал! кто же победит?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Игорь Волобуев

    Белогорские переселенцы до сих пор мерзнут в убогих халупах построенных САР-Холдингом, а недостатки устранялись за бюджетные деньги. Почему об этом молчит пресс-служба Губернатора и областные СМИ? Нужно давать объективную оценку нашим кандидатам



    А почему Вы не подали документы на пост мэра Благовещенска?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Тайное голосование состоится на очередном заседании думы 23 июля.



    "А кого стесняются?"

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Позор и комедия сама система "выборов" мэра в Благе. А кого выберут при отсутствии всенародного голосования вообще не важно, потому что это будет в любом случае не выбор народа. Комиссия отбирает, состав комиссии видели? Курам на смех.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Позор и комедия сама система "выборов" мэра в Благовещенске,-неужели самим депутатам ........

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Кавказ рулит. Я боюсь представить, что будет через лет пять

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    fidel castro rus

    Позор и комедия сама система "выборов" мэра в Благе. А кого выберут при отсутствии всенародного голосования вообще не важно, потому что это будет в любом случае не выбор народа. Комиссия отбирает, состав комиссии видели? Курам на смех.



    "Состав комиссии скрыли)"

  • Бунтарь

    Бунтарь
    1 час назад

    Tуман

    Игорь Волобуев

    Белогорские переселенцы до сих пор мерзнут в убогих халупах построенных САР-Холдингом, а недостатки устранялись за бюджетные деньги. Почему об этом молчит пресс-служба Губернатора и областные СМИ? Нужно давать объективную оценку нашим кандидатам



    А почему Вы не подали документы на пост мэра Благовещенска?



    Как показывает практика, очень велик шанс полёта в Москву за счёт государства.

  • google_Александр Невский

    google_Александр Невский
    1 час назад

    Область живёт!

  • Имамиев и пузики1

    Имамиев и пузики1
    1 час назад

    rt

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    vertex
    fidel castro rus

    Позор и комедия сама система "выборов" мэра в Благе. А кого выберут при отсутствии всенародного голосования вообще не важно, потому что это будет в любом случае не выбор народа. Комиссия отбирает, состав комиссии видели? Курам на смех.



    "Состав комиссии скрыли)"


    https://www.amur.info/news/2020/06/18/174520

  • vertex

    vertex
    59 минут назад

    fidel castro rus

    vertex

    fidel castro rus

    Позор и комедия сама система "выборов" мэра в Благе. А кого выберут при отсутствии всенародного голосования вообще не важно, потому что это будет в любом случае не выбор народа. Комиссия отбирает, состав комиссии видели? Курам на смех.



    "Состав комиссии скрыли)"



    https://www.amur.info/news/2020/06/18/174520


    "Пропал город"

  • Имамиев и пузики1

    Имамиев и пузики1
    56 минут назад

    io

  • SANTA99

    SANTA99
    23 минуты назад

    БАСМАННЫЙ СУД НЕ ДРЕМЛЕТ

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