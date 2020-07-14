«Ренейссанс Хэви Индастриз» уладила конфликт со своими сотрудниками

Финансовые разногласия между сотрудниками «Ренейссанс Хэви Индастриз» и её руководством, ставшие причиной выступлений рабочих на Амурском газоперерабатывающем заводе, урегулированы. В ближайшие часы подрядная организация вернётся к работам на строительной площадке, сообщает объединённый пресс-центр АГПЗ.



В переговорах вместе с руководством «Ренейссанс Хэви Индастриз», приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, представители регионального правительства, ответственные лица компаний, управляющих проектом строительства Амурского ГПЗ, а также представители правоохранительных органов.



В ходе предварительного расследования причин возникновения конфликтной ситуации, а также переговоров с группой работников, информация о задержках зарплат рабочему персоналу «Ренейссанс Хэви Индастриз» в течение нескольких месяцев не подтвердилась. Сотрудники своевременно получают заработную плату в полном объеме в соответствии с трудовыми договорами. Основные претензии выступающих касались возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Ранее работодатель самостоятельно оформлял патенты на сотрудников, оплачивая их из бюджета организации. Вследствие изменений в собственной бухгалтерской системе, сумма патентов, составляющая 5924 рубля в месяц, включается в размер оклада сотрудников – с предварительным автоматическим списанием данных средств в заработной плате за месяц и последующим возмещением вместе с авансом. Возврат суммы патентов сотрудникам «Ренейссанс Хэви Индастриз» произойдет по плану 15 июля.



Недовольство фактом предварительного списания стало причиной выступлений группы сотрудников подрядной организации «Ренейссанс Хэви Индастриз» в составе 300 человек. 13 июля на территории вахтового городка ими были осуществлены противоправные действия, в результате которых был нанесен ущерб ряду бытовых и административных помещений данной организации.



Во время переговоров руководство организации подтвердило возврат патентов до 15 июля. Рассматривается вопрос дополнительной оплаты для строительного персонала, который находится длительное время на вахте. Компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту. Обстоятельств, препятствующих выполнению взятых обязательств, нет.



В настоящий момент основные строительные работы на площадке продолжаются в штатном режиме. На проект мобилизовано порядка 29 тысяч строительного персонала.



На территории вахтовых посёлков продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.



Вместе с тем правовую оценку инициаторам и активным участникам массовых беспорядков дадут следственные и надзорные органы. На месте работают представители следственного управления СК РФ и прокуратуры. По факту произошедшего уже возбуждены два уголовных дела - по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), а также по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)