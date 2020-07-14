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сегодня, 15:06 1

Амурские военные получили металлодетекторы нового поколения

Амурские военные получили металлодетекторы нового поколения
Фото: www.globallookpress.com

В Амурское объединение ВВО впервые поступили новейшие металлодетекторы. Партия многозонных стационарных арочных металодетекторов предназначена для оснащения контрольно-пропускных пунктов общевойсковой армии Восточного военного округа со штабом дислокации в Белогорске.

Металлодетекторы работают под управлением встроенного компьютера и реализует алгоритм многозонного обнаружения предмета. Цветной светодиодный индикатор мгновенно отображает участки под аркой, в которых зарегистрировано появление опасного предмета.

У металлодетектора есть 20 заводских и четыре пользовательские программы селективного детектирования оружия и других металлических предметов, представляющих опасность. Программы могут обнаружить предметы из черных и цветных металлов весом всего несколько грамм.

Оборудование поможет усилить контроль пропуска на территорию режимных объектов, а также упростит процедуру досмотра. Первые комплексы планируется установить на важные объекты объединения. В дальнейшем поставки будут продолжены, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #технологии

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Комментарии
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  • vjlthfnjhcerf

    vjlthfnjhcerf
    2 часа назад

    Такими металлоискателями уже лет 10 пользуются обычные гражданские искатели монет.

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