Амурские военные получили металлодетекторы нового поколения

Фото: www.globallookpress.com

В Амурское объединение ВВО впервые поступили новейшие металлодетекторы. Партия многозонных стационарных арочных металодетекторов предназначена для оснащения контрольно-пропускных пунктов общевойсковой армии Восточного военного округа со штабом дислокации в Белогорске.



Металлодетекторы работают под управлением встроенного компьютера и реализует алгоритм многозонного обнаружения предмета. Цветной светодиодный индикатор мгновенно отображает участки под аркой, в которых зарегистрировано появление опасного предмета.



У металлодетектора есть 20 заводских и четыре пользовательские программы селективного детектирования оружия и других металлических предметов, представляющих опасность. Программы могут обнаружить предметы из черных и цветных металлов весом всего несколько грамм.



Оборудование поможет усилить контроль пропуска на территорию режимных объектов, а также упростит процедуру досмотра. Первые комплексы планируется установить на важные объекты объединения. В дальнейшем поставки будут продолжены, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.