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сегодня, 15:01 0

Внешний товарооборот Китая за полгода снизился на 6,6%

Внешний товарооборот Китая за полгода снизился на 6,6%
Фото: afr.com.ru

Внешний товарооборот Поднебесной за январь – июнь текущего года снизился до 2,02 триллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Главного таможенного управления КНР. В то же время экспорт страны уменьшился в годовом исчислении на 6,2% (до 1,09 триллиона долларов), а импорт — на 7,1% (до 930,94 миллиарда долларов).

При этом товарооборот между Китаем и Россией с января по июнь включительно сократился на 5,6% – до 49,15 миллиарда долларов. Экспорт в Россию упал на 6%, а импорт российских товаров уменьшился на 5,3%.

Напомним, в июне сообщалось, что товарооборот КНР и России за пять месяцев упал на 4,3%.

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#Китай #экономика

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