Внешний товарооборот Китая за полгода снизился на 6,6%

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При этом товарооборот между Китаем и Россией с января по июнь включительно сократился на 5,6% – до 49,15 миллиарда долларов. Экспорт в Россию упал на 6%, а импорт российских товаров уменьшился на 5,3%.

Напомним, в июне сообщалось, что товарооборот КНР и России за пять месяцев упал на 4,3%.