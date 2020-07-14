Источники: информация о трехмесячных задержках зарплаты на АГПЗ предварительно не подтвердилась

В основу конфликта рабочих и руководства одной из подрядных организаций Амурского ГПЗ, вылившегося в массовые беспорядки, легли сразу несколько факторов. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с работниками организации «Ренейсанс Хэви Индастрис» (далее – РХИ). Как сообщалось ранее, отдельные группы рабочих вступили в открытый конфликт с руководством компании, причинили ущерб административным и бытовым зданиям, также нападению рабочих подвергся продуктовый магазин, расположенный на территории одного из вахтовых посёлков ГПЗ. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. На месте работают представили силовых и надзорных ведомств, правительства Амурской области.

Собеседники агентства на условиях анонимности сообщили, что информация о задержках зарплаты, проходившая в СМИ в качестве главного объяснения протестов, не подтвердилась. Зарплата выплачивается вовремя, последний раз перечисления были в июне.

Одним из факторов, спровоцировавших, волнения рабочих стал вопрос доплат. Дело в том, что с июня из зарплат рабочих были удержаны суммы расходов по оплате патентов на трудовую деятельность. Прежде работодатель самостоятельно оплачивал эти расходы. И они никак не влияли на размер оплаты труда. Руководство РХИ якобы пообещало работникам, что удержанные суммы будут компенсированы позже. Удержанные суммы составили около 13 тысяч рублей за 2 месяца. Сумма несравнимая с «невыплатой зарплаты за 3 месяца», но работники психологически устали от длительной вахты, которую воспринимают как трудовой подвиг, поэтому отсутствие четкой информации по срокам выплаты этой суммы сработало как спусковой крючок.

У многих работников вахтовый период закончился несколько месяцев назад, и они должны были улететь домой. Однако из-за введенных на ГПЗ беспрецедентных мер безопасности, позволивших удержать ситуацию с коронавирусом под контролем и продолжить работу, вахтовые периоды рабочих были продлены. И перспективы, когда наступит межвахта, пока видятся строителям весьма отдалёнными. Домашние для строителей страны пускают к себе авиарейсы очень избирательно.

— Это накаляет, не то слово. Все понимают, что здесь – не курорт. Мы живём по несколько человек в комнате, питаемся столовской едой, и уже давно лишены возможности поесть домашней пищи или того, что просто любим – кто-то хочет фастфуд, кто-то пирожков с капустой, кто-то самсу и так далее. Купить всё это сейчас у нас нет возможности. В город нас не выпускают. Плюс ты всё время находишься в коллективе. Ты не видишь семью и когда увидишь – непонятно. Мы словно зависли здесь на неопределенный срок. Можно, конечно, просто уволиться и уехать домой, но кто потом возьмёт нас обратно, — поделился собеседник агентства.

Собеседник из другой подрядной организации, напротив, возмущается поведением «бунтовщиков»: «Да, тяжело, но здесь есть работа. Стройка в разгаре, не останавливается. Работай, зарабатывай. Иначе можешь сидеть у себя дома очень долго и без денег, прогнозов и обещаний никаких тебе не даст».

По информации источника, вопрос возврата работникам средств, удержанных за патенты, в стадии решения с руководством РХИ. К слову, ещё одна крупная подрядная организация АГПЗ, привлекающая большое число иностранных работников – «Ямата», самостоятельно оплачивает патенты на трудовую деятельность своих работников.

Также рабочие требуют повышения зарплаты в принципе. Мотивы для проявления этого требования в такой форме в данном случае неясны. Кроме той же героизации затянувшейся вахты и разве что аномальной жары, установившейся в регионе.

То, что со стороны рабочих или по крайней мере их части справедливость была своеобразно понята, подтверждают факты элементарного мародерства. В понедельник, 13 июля, нападению, и как следует из видео, размещенных в социальных сетях, - разграблению, подвергся продуктовый магазин, расположенный на территории вахтового посёлка строителей.

— Сотни рабочих ломились в магазин, в котором в это время находилось несколько десятков сотрудников – в основном женщины. Можете себе представить, какие чувства и эмоции испытали девушки, ожидая, что рабочие вот-вот сломают двери, вышибут окна и ворвутся в торговое помещение?! Как это связано с требованиями справедливости со стороны работодателя?! Как связаны вопросы к руководству их предприятия с тем, что эти люди устроили в магазине?! Это было обыкновенное мародерство и оправдывать это нарушением трудовых прав – сложно, — рассказывает Наталья, сотрудница одной из обслуживающих компаний, которая в момент волнений находилась в тот самом вахтовом посёлке.

В социальных сетях сообщается также о водителе автомобиля по доставке питьевой воды, который привёз заказ для работников и подвергся нападению со стороны участников волнений. В одном из комментариев указывается, что мужчине нанесли побои. Автомобиль закидали камнями.

Правовую оценку инициаторам и активным участникам погромов дадут следственные и надзорные органы. На месте работают представители следственного управления СК РФ и прокуратуры. По факту произошедшего уже возбуждены два уголовных дела - по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), а также по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). На территории вахтовых посёлков продолжают работать полицейские и Росгвардия. Также на месте с руководителями компаний, участвующих в управлении проектом, работает губернатор Амурской области Василий Орлов. Проводятся соответствующие проверки, расследования всех причин и обстоятельств случившегося.

Между тем, в пресс-центре проекта нам сообщили, что стройка не остановлена. Строительные работы продолжаются в штатном режиме. В частности, в ночь с 13 на 14 июня началась доставка с причала АГПЗ на основную площадку строительства крупногабаритного колонного оборудования – деметанизатора. На доставку технологической колонны уйдёт не менее двух дней.