Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:41 8

Источники: информация о трехмесячных задержках зарплаты на АГПЗ предварительно не подтвердилась

Источники: информация о трехмесячных задержках зарплаты на АГПЗ предварительно не подтвердилась

В основу конфликта рабочих и руководства одной из подрядных организаций Амурского ГПЗ, вылившегося в массовые беспорядки, легли сразу несколько факторов. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с работниками организации «Ренейсанс Хэви Индастрис» (далее – РХИ). Как сообщалось ранее, отдельные группы рабочих вступили в открытый конфликт с руководством компании, причинили ущерб административным и бытовым зданиям, также нападению рабочих подвергся продуктовый магазин, расположенный на территории одного из вахтовых посёлков ГПЗ. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. На месте работают представили силовых и надзорных ведомств, правительства Амурской области.

Собеседники агентства на условиях анонимности сообщили, что информация о задержках зарплаты, проходившая в СМИ в качестве главного объяснения протестов, не подтвердилась. Зарплата выплачивается вовремя, последний раз перечисления были в июне.

Одним из факторов, спровоцировавших, волнения рабочих стал вопрос доплат. Дело в том, что с июня из зарплат рабочих были удержаны суммы расходов по оплате патентов на трудовую деятельность. Прежде работодатель самостоятельно оплачивал эти расходы. И они никак не влияли на размер оплаты труда. Руководство РХИ якобы пообещало работникам, что удержанные суммы будут компенсированы позже. Удержанные суммы составили около 13 тысяч рублей за 2 месяца. Сумма несравнимая с «невыплатой зарплаты за 3 месяца», но работники психологически устали от длительной вахты, которую воспринимают как трудовой подвиг, поэтому отсутствие четкой информации по срокам выплаты этой суммы сработало как спусковой крючок.

У многих работников вахтовый период закончился несколько месяцев назад, и они должны были улететь домой. Однако из-за введенных на ГПЗ беспрецедентных мер безопасности, позволивших удержать ситуацию с коронавирусом под контролем и продолжить работу, вахтовые периоды рабочих были продлены. И перспективы, когда наступит межвахта, пока видятся строителям весьма отдалёнными. Домашние для строителей страны пускают к себе авиарейсы очень избирательно.

— Это накаляет, не то слово. Все понимают, что здесь – не курорт. Мы живём по несколько человек в комнате, питаемся столовской едой, и уже давно лишены возможности поесть домашней пищи или того, что просто любим – кто-то хочет фастфуд, кто-то пирожков с капустой, кто-то самсу и так далее. Купить всё это сейчас у нас нет возможности. В город нас не выпускают. Плюс ты всё время находишься в коллективе. Ты не видишь семью и когда увидишь – непонятно. Мы словно зависли здесь на неопределенный срок. Можно, конечно, просто уволиться и уехать домой, но кто потом возьмёт нас обратно, — поделился собеседник агентства.

Собеседник из другой подрядной организации, напротив, возмущается поведением «бунтовщиков»: «Да, тяжело, но здесь есть работа. Стройка в разгаре, не останавливается. Работай, зарабатывай. Иначе можешь сидеть у себя дома очень долго и без денег, прогнозов и обещаний никаких тебе не даст».

По информации источника, вопрос возврата работникам средств, удержанных за патенты, в стадии решения с руководством РХИ. К слову, ещё одна крупная подрядная организация АГПЗ, привлекающая большое число иностранных работников – «Ямата», самостоятельно оплачивает патенты на трудовую деятельность своих работников.

Также рабочие требуют повышения зарплаты в принципе. Мотивы для проявления этого требования в такой форме в данном случае неясны. Кроме той же героизации затянувшейся вахты и разве что аномальной жары, установившейся в регионе.

То, что со стороны рабочих или по крайней мере их части справедливость была своеобразно понята, подтверждают факты элементарного мародерства. В понедельник, 13 июля, нападению, и как следует из видео, размещенных в социальных сетях, - разграблению, подвергся продуктовый магазин, расположенный на территории вахтового посёлка строителей.

— Сотни рабочих ломились в магазин, в котором в это время находилось несколько десятков сотрудников – в основном женщины. Можете себе представить, какие чувства и эмоции испытали девушки, ожидая, что рабочие вот-вот сломают двери, вышибут окна и ворвутся в торговое помещение?! Как это связано с требованиями справедливости со стороны работодателя?! Как связаны вопросы к руководству их предприятия с тем, что эти люди устроили в магазине?! Это было обыкновенное мародерство и оправдывать это нарушением трудовых прав – сложно, — рассказывает Наталья, сотрудница одной из обслуживающих компаний, которая в момент волнений находилась в тот самом вахтовом посёлке.

В социальных сетях сообщается также о водителе автомобиля по доставке питьевой воды, который привёз заказ для работников и подвергся нападению со стороны участников волнений. В одном из комментариев указывается, что мужчине нанесли побои. Автомобиль закидали камнями.

Правовую оценку инициаторам и активным участникам погромов дадут следственные и надзорные органы. На месте работают представители следственного управления СК РФ и прокуратуры. По факту произошедшего уже возбуждены два уголовных дела - по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), а также по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). На территории вахтовых посёлков продолжают работать полицейские и Росгвардия. Также на месте с руководителями компаний, участвующих в управлении проектом, работает губернатор Амурской области Василий Орлов. Проводятся соответствующие проверки, расследования всех причин и обстоятельств случившегося.

Между тем, в пресс-центре проекта нам сообщили, что стройка не остановлена. Строительные работы продолжаются в штатном режиме. В частности, в ночь с 13 на 14 июня началась доставка с причала АГПЗ на основную площадку строительства крупногабаритного колонного оборудования – деметанизатора. На доставку технологической колонны уйдёт не менее двух дней.

Просмотров всего: 2634

#строительство

распечатать


Общество 3

В Благовещенске перекроют участок улицы Октябрьской
Общество 13

В сквере на площади Ленина в Благовещенске предлагают поставить красного медведя
Общество 8

«Ренейссанс Хэви Индастриз» уладила конфликт со своими сотрудниками
Общество

В Октябрьском районе строят фельдшерско-акушерские пункты
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Aligator z

    Aligator z
    4 часа назад

    Мародеров в тюрьму - там им будет лучше. В России на жить по законам России. У себя на родине пусть ведут себя как хотят. Что бы было с русским, если он бы вел себя у них на родине как они у нас?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 часа назад

    Вот с кого пример надо брать русским рабочим. Снизили-задержали заработную плату примчались все надзорные инстанции вместе с ОМОНом и губернатором)

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    4 часа назад

    Знакомый работает на ГПЗ. Уехал в начале марте. Когда приедет домой не известно. Полгода без семьи. Реально кукушка поедет.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    4 часа назад

    В армии и поболее сидят, и ничего. А тут ещё и деньги платят.

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    "Причиной возникновения конфликта стали разногласия между сотрудниками «Ренейссанс Хэви Индастриз» и её руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения"

    Там речь не о задержках зарплаты шла. Видимо пообещали заплатить больше обычного и кинули работяг.

    Как всегда виноват работяга

  • Пальмочка

    Пальмочка
    3 часа назад

    Т.е. получается, что на самом деле с зарплатой все в порядке, просто мальчики устали и и решили пошуметь?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Сколько ботов понавезли из администраций)))"

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    FыR-FыR

    В армии и поболее сидят, и ничего. А тут ещё и деньги платят.



    Средний размер жилищной субсидии для военнослужащих ВВО увеличился на 1 миллион рублей

    Специалистами Федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации в первом полугодии 2020 года осуществлена выплата жилищной субсидии 568 военнослужащим Восточного военного округа. Денежные средства на приобретение постоянного жилья перечислены на счета военнослужащих округа на общую сумму 4,6 млрд рублей. Средний размер жилищной субсидии в первом полугодии 2020 года составил 8,1 млн рублей. В 2019 году средний размер этой выплаты был 7,4 млн рублей.



    Преобладающее количество военнослужащих, получивших жилищную субсидию, проходят службу во Владивостоке - 135. Более 60 семей военнослужащих получили жилищные субсидии в Хабаровске, Петропавловск-Камчатском и в Чите.



    Сумма жилищной субсидии гарантировано позволяет приобрести жилое помещение, как на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, так и в других субъектах Российской Федерации. Поэтому, на сегодняшний день самой популярной формой обеспечения постоянным жильём среди военнослужащих является жилищная субсидия.



    Она позволяет военнослужащему самому определить, где он будет покупать или строить себе и своей семье постоянное жильё. Не редкостью стало приобретение двух жилых помещений - для себя и подрастающих детей или же строительство комфортабельного дома или коттеджа, как в городе, так и в загородной зоне.



    Это еще раз подтверждает, что жилищная субсидия - действенный способ решения государством взятых на себя обязательств по жилищному обеспечению военнослужащих.



    Кроме того, с начала текущего года 88 семей военнослужащих ВВО получили постоянные жилые.



    Начальник пресс-службы Восточного военного округа

    полковник Александр Гордеев

    http://debri-dv.com/article/25252/sredniy_razmer_zhilishchnoy_subsidii_dlya_voennosluzhashchih_vvo_uvelichilsya_na_1_million_rubley

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь