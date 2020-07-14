«Лифт» на Луну: Дмитрий Рогозин рассказал о создании посадочно-взлётного модуля

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Подробности создания «лифта» на Луну раскрыл глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он заявил, что на Луне должны быть отработаны все технологии, которые в госкорпорации называют «технологии лунного лифта».

— Их смысл заключается в том, чтобы создать посадочно-взлетный модуль. Он и называется лифтом на жаргоне наших ракетчиков, — пояснил он.

Рогозин отметил, что движение человечества в дальний космос необратимо, а Луна является ближайшим объектом к Земле, который должен быть изучен. По его словам, российская программа начнётся в 2021 году.

Создать уникальный «лифт» на Луну Рогозин захотел в декабре 2019 года. Тогда он заявил о планах создания универсального посадочного модуля для доставки на Луну грузов и рассказал, что «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму, пишет Lenta.ru.