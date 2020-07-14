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14июля
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сегодня, 14:36 12

«Лифт» на Луну: Дмитрий Рогозин рассказал о создании посадочно-взлётного модуля

«Лифт» на Луну: Дмитрий Рогозин рассказал о создании посадочно-взлётного модуля
Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Подробности создания «лифта» на Луну раскрыл глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он заявил, что на Луне должны быть отработаны все технологии, которые в госкорпорации называют «технологии лунного лифта».

— Их смысл заключается в том, чтобы создать посадочно-взлетный модуль. Он и называется лифтом на жаргоне наших ракетчиков, — пояснил он.

Рогозин отметил, что движение человечества в дальний космос необратимо, а Луна является ближайшим объектом к Земле, который должен быть изучен. По его словам, российская программа начнётся в 2021 году.

Создать уникальный «лифт» на Луну Рогозин захотел в декабре 2019 года. Тогда он заявил о планах создания универсального посадочного модуля для доставки на Луну грузов и рассказал, что «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму, пишет Lenta.ru.

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#космос #российская власть

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    4 часа назад



    что «лифт» обойдется в «колоссальные средства»



    Рогозин молодец, сразу говорит чего хочет.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 часа назад

    При помощи новейших технологий чипирования, чешский шпион Сафронов внедрял в голову Рогозина разные глупости.

  • --- -- ---

    --- -- ---
    4 часа назад

    Он бы в своей башке пустой порядок минимальный навел бы, батут дырявый. Луна, ёпта. Это как путин не вор.

  • Вета007

    Вета007
    3 часа назад

    Ну теперь все знают, где у Пу скоро будет дача....

  • Куратор

    Куратор
    2 часа назад

    У меня одного фография рогозина и его высказывания вызывают улыбку?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Обыкновенный медвежонок

    При помощи новейших технологий чипирования, чешский шпион Сафронов внедрял в голову Рогозина разные глупости.



    "Может он ему в голову чего другое потяжелее внедрял?"

  • vav686

    vav686
    2 часа назад

    Кокс таки долетел до места назначения

  • opa56

    opa56
    2 часа назад

    Как тебе такое Илон Маск))) У нас видимо других проблем нет, надо лифт на луну строить!!!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Комментарии под видео))):

    репа3691 Gfrerktd1 месяц назад

    Слышите смех наших "алигархов",столько бабла ,а сраненькой яхты не имеет ...

  • Бунтарь

    Бунтарь
    1 час назад

    Роскосмос надо переименовывать в Госплан. Во всех смыслах название подходит. Только планируют и ничего не делают. И нести подобную чушь можно только под хороший план.

  • Имамиев и пузики1

    Имамиев и пузики1
    1 час назад

    bn

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