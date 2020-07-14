В Новосибирске человек погиб под обрушившимся перекрытием
В одном из домов Новосибирска сегодня утром обвалилось потолочное перекрытие. По данным спастелей, один человек погиб, пишет RT.
Сообщение о ЧП поступило утром. Прибывшие на место спасатели выяснили, что перекрытия обвалились на площади около восьми квадратных метров.
Из-под завалов был извлечён мужчина 1941 года рождения. Скорая медицинская помощь констатирована смерть. Сейчас специалисты оценивают состояние всех перекрытий в доме и устанавливают причину обрушения.
Ранее в городе Зуевка Кировской области произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания, погибли трое рабочих. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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