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14июля
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сегодня, 14:26 0

В Новосибирске человек погиб под обрушившимся перекрытием

В Новосибирске человек погиб под обрушившимся перекрытием
Фото: 54.mchs.gov.ru

В одном из домов Новосибирска сегодня утром обвалилось потолочное перекрытие. По данным спастелей, один человек погиб, пишет RT.

Сообщение о ЧП поступило утром. Прибывшие на место спасатели выяснили, что перекрытия обвалились на площади около восьми квадратных метров.

Из-под завалов был извлечён мужчина 1941 года рождения. Скорая медицинская помощь констатирована смерть. Сейчас специалисты оценивают состояние всех перекрытий в доме и устанавливают причину обрушения.

Ранее в городе Зуевка Кировской области произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания, погибли трое рабочих. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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#ЖКХ #происшествия

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