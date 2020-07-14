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14июля
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сегодня, 14:16 0

В Приамурье пройдёт первый бизнес-форум для молодёжи

В Приамурье пройдёт первый бизнес-форум для молодёжи
Фото: pixabay.com

21 и 22 июля на платформе Zoom в Амурской области впервые пройдёт молодёжный бизнес-форум в онлайн-формате. Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» при поддержке агентства Амурской области по привлечению инвестиций, «Точки кипения — Благовещенск», управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска и городского сообщества молодых предпринимателей.

Профессиональные спикеры, успешные предприниматели в течение двух дней помогут проанализировать бизнес-проекты и подготовить их к реализации. Тьюторами для участников выступят амурские предприниматели, резиденты «Сколково» и Центра молодежных инициатив АСИ по развитию молодежного предпринимательства.

Автор лучшего бизнес-проекта получит 50 000 рублей на реализацию своей идеи, поддержку от центра «Мой бизнес» и наставничество со стороны топовых предпринимателей Амурской области.

Принять участие в форуме могут амурчане в возрасте от 16 до 25 лет. Для проведения отбора необходимо заполнить анкету. При этом, наличие бизнес-проекта не обязательно, а количество мест ограничено, сообщает администрация Благовещенска.

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#бизнес

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