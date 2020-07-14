Амурским детям из малообеспеченных семей помогут собраться в школу
Министерство социальной защиты населения запустило ежегодную благовторительную акцию «Соберём ребёнка в школу». Для детей из малообеспеченных семей будут собирать канцелярские товары, школьные принадлежности, одежду и обувь, сообщает пресс-служба министерства.
Пункты сбора организованы во всех муниципалитетах области. Пожертвовать одежду или канцелярию приглашают не только неравнодушных амурчан, но и предпринимателей.
Семьи, которые нуждаются в помощи, могут обратиться в органы соцзащиты.
Кроме того, полиция области перед началом учебного года проверит состоящих на учёте несовершеннолетних из неблагополучных и малообеспеченных семей.
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