Амурским детям из малообеспеченных семей помогут собраться в школу

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Министерство социальной защиты населения запустило ежегодную благовторительную акцию «Соберём ребёнка в школу». Для детей из малообеспеченных семей будут собирать канцелярские товары, школьные принадлежности, одежду и обувь, сообщает пресс-служба министерства.

Пункты сбора организованы во всех муниципалитетах области. Пожертвовать одежду или канцелярию приглашают не только неравнодушных амурчан, но и предпринимателей.

Семьи, которые нуждаются в помощи, могут обратиться в органы соцзащиты.

Кроме того, полиция области перед началом учебного года проверит состоящих на учёте несовершеннолетних из неблагополучных и малообеспеченных семей.