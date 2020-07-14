В центре Благовещенска часть домов осталась без воды

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В Благовещенске три многоквартирных дома остались без водоснабжения. Возле дома 169 по улице Красноармейской произошла авария на сетях.

Восстановить подачу воды в квартиры коммунальщики обещают к 20 часам сегодняшнего дня, сообщают в АКС.

Работы осложняются тем, что водовод проходит по «зелёной зоне». Чтобы устранить неполадки, специалистам придётся вырубить карагач, который достиг высоты в три-четыре этажа.

Часть потребителей удалось запитать от других сетей. В настоящее время без воды остаются три дома по адресам: Красноармейская, 169, 171, 138. Если к концу дня водоснабжение не получится восстановить, будет организован подвоз питьевой воды.