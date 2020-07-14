Стихийные митинги в поддержку Сергея Фургала местные власти назвали «противозаконными, неразумными и губительными»

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Здравоохранение Хабаровского края готовится к всплеску заболеваемости коронавирусом после стихийных митингов. Вопрос о возвращении жёстких ограничений остаётся открытым.

После стихийных митингов власти Хабаровска ожидают всплеска заболеваемости COVID-19. DVhab.ru процитировало мэра города Сергея Кравчука:

- Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Поэтому это все называется «лишь бы я, а остальные не волнуют». Между тем есть законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания. А то, что происходит сейчас, — это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья.

После митингов в правительстве Хабаровского края ожидают всплеска заболеваемости коронавирусом. По сообщению главного санитарного врача региона Татьяны Зайцевой, системе здравоохранения предстоит подготовиться к возможному приему и лечению дополнительных больных.

Ранее сообщалось, что власти города допускают возврат к жёстким ограничениям в связи с распространением коронавируса, в том числе стояло под вопросом и открытие школ к 1 сентября. В регионе уже фиксируется рост числа заболевших COVID-19.

Напомним, в Хабаровском крае в течение последних трех дней шли массовые стихийные митинги в поддержку Фургала. Власти призвали участников протестов не поддаваться на провокации и не устраивать беспорядков. Прокомментировал ситуацию вице-премьер Юрий Трутнев, который заявил, что у людей есть право выражать свое мнение.