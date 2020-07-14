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Стихийные митинги в поддержку Сергея Фургала местные власти назвали «противозаконными, неразумными и губительными»

Стихийные митинги в поддержку Сергея Фургала местные власти назвали «противозаконными, неразумными и губительными»
Фото: news.yandex.ru

Здравоохранение Хабаровского края готовится к всплеску заболеваемости коронавирусом после стихийных митингов. Вопрос о возвращении жёстких ограничений остаётся открытым.

После стихийных митингов власти Хабаровска ожидают всплеска заболеваемости COVID-19. DVhab.ru процитировало мэра города Сергея Кравчука:

- Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Поэтому это все называется «лишь бы я, а остальные не волнуют». Между тем есть законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания. А то, что происходит сейчас, — это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья.

После митингов в правительстве Хабаровского края ожидают всплеска заболеваемости коронавирусом. По сообщению главного санитарного врача региона Татьяны Зайцевой, системе здравоохранения предстоит подготовиться к возможному приему и лечению дополнительных больных.

Ранее сообщалось, что власти города допускают возврат к жёстким ограничениям в связи с распространением коронавируса, в том числе стояло под вопросом и открытие школ к 1 сентября. В регионе уже фиксируется рост числа заболевших COVID-19.

Напомним, в Хабаровском крае в течение последних трех дней шли массовые стихийные митинги в поддержку Фургала. Власти призвали участников протестов не поддаваться на провокации и не устраивать беспорядков. Прокомментировал ситуацию вице-премьер Юрий Трутнев, который заявил, что у людей есть право выражать свое мнение.

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#Дальний Восток #происшествия #российская власть

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    15 минут назад

    Что то долго искали причину в отказе митингов...... Может поэтому трутень приезжал инкогнито?

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    12 минут назад

    1.Митинги проводились на открытом воздухе, где вероятность заразится значительно ниже, чем в помещении.

    2.Большинство было в масках.

    Мог бы и честно сказать: "сильно жмет очко перед чуваками из нерезиновой, поэтому уважаемые граждане оставайтесь дома".

  • Noir

    Noir
    12 минут назад

    Интересно, а какой законный метод есть выразить свой протест и пожелание? Это тоже самое что с шулером играть по его правилам.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    4 минуты назад

    А вот интересно: арест Фургала не является «противозаконным, неразумным и губительным» для региона?

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    3 минуты назад

    Не понятно, почему нет какой либо реакции со стороны власть имущих на митинги хабаровчан....

  • Мозг

    Мозг
    1 минута назад

    ok_Людмила

    Не понятно, почему нет какой либо реакции со стороны власть имущих на митинги хабаровчан....



    Потому что там нет суицидников.

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