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14июля
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сегодня, 13:43 3

Амурские школьники сдали ЕГЭ по истории и физике

Амурские школьники сдали ЕГЭ по истории и физике
Фото: ru.depositphotos.com

Амурские выпускники продолжают сдавать ЕГЭ. Сегодня благовещенские школьники сдавали историю и физику. Результаты по этим предметам будут известны 27 июля.

Выпускники продемонстрировали знания по семи предметам: информатике и ИКТ, литературе, географии, русскому языку, профильной математике, физике и истории.

Профильную математику сдали 693 выпускника, физику – 297, историю – 229, литературу – 74, географию – 31, информатику – 168. Результаты по информатике, географии, литературе участники ЕГЭ узнают в пятницу 17 июля. Итоги по русскому языку станут известны 20 и 23 июля. Результаты по математике будут озвучены 24 июля, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 3 по 23 июля. Резервные дни – 24 и 25 июля.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, пункты проведения экзамена оснащены средствами индивидуальной защиты, аудитории дезинфицируют. На входе у выпускников и педагогов измеряется температура. Участников экзаменов рассаживают в классах с учётом соблюдения социальной дистанции в полтора метра.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • Манитоба

    Манитоба
    18 минут назад

    говорят в 6 лицее охранница заставляла ребят до трусов раздеваться

  • ну вот

    ну вот
    16 минут назад

    и чо? сегодня день нудистов, ну

  • Оттаван

    Оттаван
    7 минут назад

    гнать надо эту педофилку со школы-у детей и так стресс

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