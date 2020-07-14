Амурские школьники сдали ЕГЭ по истории и физике

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Амурские выпускники продолжают сдавать ЕГЭ. Сегодня благовещенские школьники сдавали историю и физику. Результаты по этим предметам будут известны 27 июля.

Выпускники продемонстрировали знания по семи предметам: информатике и ИКТ, литературе, географии, русскому языку, профильной математике, физике и истории.

Профильную математику сдали 693 выпускника, физику – 297, историю – 229, литературу – 74, географию – 31, информатику – 168. Результаты по информатике, географии, литературе участники ЕГЭ узнают в пятницу 17 июля. Итоги по русскому языку станут известны 20 и 23 июля. Результаты по математике будут озвучены 24 июля, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 3 по 23 июля. Резервные дни – 24 и 25 июля.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, пункты проведения экзамена оснащены средствами индивидуальной защиты, аудитории дезинфицируют. На входе у выпускников и педагогов измеряется температура. Участников экзаменов рассаживают в классах с учётом соблюдения социальной дистанции в полтора метра.