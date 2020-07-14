Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:12 1

В Благовещенске водитель без прав сбил двоих детей

В Благовещенске водитель без прав сбил двоих детей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске на Новотроицком шоссе водитель сбил двух маленьких пешеходов — 11-летних девочек. В результате ДТП дети получили различные травмы и были доставлены в лечебное учреждение.

Инцидент произошёл 3 июля. Водитель передвигался по городу без права управления транспортным средством. В отношении него составлен административный протокол.

В данный момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 1012

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 1

В центре Благовещенска часть домов осталась без воды
Происшествия 5

Стихийные митинги в поддержку Сергея Фургала местные власти назвали «противозаконными, неразумными и губительными»
Происшествия 4

В Зазейском утонул мужчина, спасая ребёнка
Общество 2

В Благовещенске закроют перекрёсток Калинина и Зейской
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    10 минут назад

    Не староватая новость о событиях 11-дневной давности...?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь