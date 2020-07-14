В Благовещенске водитель без прав сбил двоих детей

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В Благовещенске на Новотроицком шоссе водитель сбил двух маленьких пешеходов — 11-летних девочек. В результате ДТП дети получили различные травмы и были доставлены в лечебное учреждение.

Инцидент произошёл 3 июля. Водитель передвигался по городу без права управления транспортным средством. В отношении него составлен административный протокол. В данный момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает управление МВД России по Амурской области.

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Mr. Mustard