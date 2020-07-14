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14июля
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сегодня, 13:06 0

В Октябрьском районе строят фельдшерско-акушерские пункты

В Октябрьском районе строят фельдшерско-акушерские пункты
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В селе Борисоглебка Октябрьского района подрядчики приступили к возведению нового здания ФАПа. Работы ведутся на средства, выделенные в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба областного правительства.

– Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта очень важно для жителей Борисоглебки, учитывая отдаленность этого села от районного центра, – рассказал глава района Сергей Дементьев.

Договор на возведение ФАПа предусматривает также благоустройство территории, монтаж септика, забора. Пункт оборудуют пандусом и тактильной плиткой для посещения медучреждения гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в здании предусмотрена квартира для медицинского работника. Это будет арендное жильё, находящееся в собственности больницы.

По такому же принципу возводят фельдшерско-акушерские пункты и в других сёлах Приамурья. Всего в этом году в регионе появятся 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Сумма контракта на запланированные мероприятия составляет более 300 миллионов рублей.

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#медицина #областная власть #строительство

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