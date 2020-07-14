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14июля
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сегодня, 12:55 4

В Зазейском утонул мужчина, спасая ребёнка

В Зазейском утонул мужчина, спасая ребёнка
Фото: pixabay.com

13 июля в районе поселка Зазейский утонул мужчина, спасая ребенка. Трагедия произошла в 200 метрах от причала.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на реке Зея без присмотра купались дети, один из них начал тонуть. Поблизости отдыхала компания на катере и несколько человек кинулись вытаскивать детей. В ходе спасательной операции, предположительно, утонул мужчина 1984 года рождения.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, спасатели и водолазы управления по делам ГОЧС города Благовещенска, скорая помощь. Тело пропавшего не нашли. Сегодня водолазы продолжают поиски. Ведутся следственные работы.

Напомним, что с 14 июня в Приамурье вступил в силу запрет на посещение водоёмов детьми без родителей. Юным амурчанам, не достигшим 14 лет, запрещено появляться в необорудованных местах отдыха у водоёмов, где нет спасательных постов, не организовано дежурство спасателей и не обследовано дно водоемов водолазами. Родителям нарушителей запрета грозит административная ответственность.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Дурачок. Стоило сдохнуть из-за чьего то выкидыша?

  • Варфоломей

    Варфоломей
    1 час назад

    Доброй души был человек, если собой пожертвовал, ради спасения жизни ребенка, очень жаль парня... В таких ситуациях счет идет на секунды, раздумывать о собственной безопасности времени как правило нет... это геройский поступок,без сомнения, и судить его в праве только сам Господь...

  • Итфат

    Итфат
    36 минут назад

    Adolf

    Дурачок. Стоило сдохнуть из-за чьего то выкидыша?



    А Вы, такой вот умный, ради чего готовы сдохнуть Вы?

  • квт

    квт
    4 минуты назад

    Да правильно Adolf написал, родители пусть следят за теми кого родили...

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