В Зазейском утонул мужчина, спасая ребёнка

Фото: pixabay.com

13 июля в районе поселка Зазейский утонул мужчина, спасая ребенка. Трагедия произошла в 200 метрах от причала.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на реке Зея без присмотра купались дети, один из них начал тонуть. Поблизости отдыхала компания на катере и несколько человек кинулись вытаскивать детей. В ходе спасательной операции, предположительно, утонул мужчина 1984 года рождения.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, спасатели и водолазы управления по делам ГОЧС города Благовещенска, скорая помощь. Тело пропавшего не нашли. Сегодня водолазы продолжают поиски. Ведутся следственные работы.

Напомним, что с 14 июня в Приамурье вступил в силу запрет на посещение водоёмов детьми без родителей. Юным амурчанам, не достигшим 14 лет, запрещено появляться в необорудованных местах отдыха у водоёмов, где нет спасательных постов, не организовано дежурство спасателей и не обследовано дно водоемов водолазами. Родителям нарушителей запрета грозит административная ответственность.