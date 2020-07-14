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14июля
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сегодня, 12:36 2

В Благовещенске закроют перекрёсток Калинина и Зейской

В Благовещенске закроют перекрёсток Калинина и Зейской
Фото: amur.info

С завтрашнего дня, 15 июля, перекресток Зейской и Калинина в Благовещенске будет полностью закрыт для проезда транспорта. В 10 часов на этом участке начнутся ремонтные работы сетей водоотведения. Открыть проезжую часть планируется 26 июля, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

С 14 июля изменятся маршруты общественного транспорта. Движение автобусов будет осуществляться по следующим схемам:

Маршруты № К, 11: ул. Ленина – Трудовая – Зейская – Пионерская – Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 7: ул. Горького – Пионерская – Ленина - далее по утвержденному маршруту.

Маршруты №№ 2, 5, 39: ул. 50лет Октября – Зейская – Пионерская – Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Маршруты №№ 101, 41, 16с: отправление автобусов будет осуществляться от остановочного пункта «Богдана Хмельницкого» (ул. Ленина) – далее автобус движется по ул. Ленина по утвержденному маршруту.

Администрация Благовещенска просит автовладельцев выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    30 минут назад

    эту новость надо было еще вчера разместить,а не сегодня в обед когда автобусы уже изменили маршруты,ну

  • Lassie

    Lassie
    24 минуты назад

    Перекресток Ленина перекрыт, перекресток Зейской тоже закроют. На Релочном, получается, будет двустороннее движение. Жесть. Там так паркуются порой, что одна машина с трудом проезжает

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