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сегодня, 12:09 4

Амурское правительство сможет вводить «сухой закон» на время режима повышенной готовности

Амурское правительство сможет вводить «сухой закон» на время режима повышенной готовности

Амурские депутаты приняли изменения в областной закон о регулировании розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков. Теперь правительство области в период действия режима повышенной готовности может устанавливать запрет на продажу алкоголя, сообщает пресс-служба Заксобрания области.

– Если в Амурской области вводится режим ЧС – из-за наводнения, пожароопасной обстановки или по какой другой причине – областное правительство может решать, когда, на каких территориях и на какой срок запретить продажу алкоголя. Это позволит снизить разного рода риски. Мы считаем целесообразным принимать аналогичные меры и в режиме повышенной готовности. Поэтому вводим такую норму в закон, – сообщает председатель комитета по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.

Депутат пояснил, что подобные правила уже действуют во многих регионах страны – в Камчатском крае, Иркутской, Брянской, Нижегородской и других областях. Виктор Радченко добавил, что устанавливать запрет на торговлю спиртным можно будет в отношении магазинов, но общепита требование не коснется. Назначать ответственных за исполнение нормы будет правительство региона.

Кроме того, на заседании единогласным решением депутаты утвердили изменения в областной бюджет. Дополнительное финансирование коснулось большинства госпрограмм. Около 814 миллионов рублей решено выделить на устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.

– Более 500 миллионов рублей будет направлено на помощь в муниципалитеты. Дополнительные средства получат больницы и поликлиники, которые недополучили доходы в связи с распространением COVID-19. С этого же фонда планируется направить средства на стимулирующие выплаты медработникам, соцработникам, работникам образования, а также на оплату питания и проживание медработников, которые в связи с лечением заболевших коронавирусной инфекцией вынуждены находиться отдельно от родных, проживать в гостиницах», – прокомментировала председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Лариса Сорокина.

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#закон #заксобрание #областная власть

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Комментарии
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  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    если совсем запретить алкоголь, а за самогоноварение давать срок от 10 лет, а за наркотики любой дозы пожизненно, то можно приятно удивиться как шикарно заживем через пару лет

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Я считаю,что это разумное решение (запретить продажу алкоголя в режиме ЧС,хотя свинья грязь везде найдет

  • LO

    LO
    1 час назад

    Я, конечно, не выпивоха, но хотелось бы поконкретнее узнать - какие такие риски они хотят снизить введя запрет продажи алкоголя если в тайге, например, лесные пожары, а я тихо дома напиваюсь в «хлам»?

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    32 минуты назад

    LO

    Я, конечно, не выпивоха, но хотелось бы поконкретнее узнать - какие такие риски они хотят снизить введя запрет продажи алкоголя если в тайге, например, лесные пожары, а я тихо дома напиваюсь в «хлам»?



    Решил выпить бутылочку пива.

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