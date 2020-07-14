Амурское правительство сможет вводить «сухой закон» на время режима повышенной готовности

Амурские депутаты приняли изменения в областной закон о регулировании розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков. Теперь правительство области в период действия режима повышенной готовности может устанавливать запрет на продажу алкоголя, сообщает пресс-служба Заксобрания области.

– Если в Амурской области вводится режим ЧС – из-за наводнения, пожароопасной обстановки или по какой другой причине – областное правительство может решать, когда, на каких территориях и на какой срок запретить продажу алкоголя. Это позволит снизить разного рода риски. Мы считаем целесообразным принимать аналогичные меры и в режиме повышенной готовности. Поэтому вводим такую норму в закон, – сообщает председатель комитета по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.

Депутат пояснил, что подобные правила уже действуют во многих регионах страны – в Камчатском крае, Иркутской, Брянской, Нижегородской и других областях. Виктор Радченко добавил, что устанавливать запрет на торговлю спиртным можно будет в отношении магазинов, но общепита требование не коснется. Назначать ответственных за исполнение нормы будет правительство региона.

Кроме того, на заседании единогласным решением депутаты утвердили изменения в областной бюджет. Дополнительное финансирование коснулось большинства госпрограмм. Около 814 миллионов рублей решено выделить на устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.

– Более 500 миллионов рублей будет направлено на помощь в муниципалитеты. Дополнительные средства получат больницы и поликлиники, которые недополучили доходы в связи с распространением COVID-19. С этого же фонда планируется направить средства на стимулирующие выплаты медработникам, соцработникам, работникам образования, а также на оплату питания и проживание медработников, которые в связи с лечением заболевших коронавирусной инфекцией вынуждены находиться отдельно от родных, проживать в гостиницах», – прокомментировала председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Лариса Сорокина.