Следователи возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков в Свободном

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В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков, возникших на строительной территории подрядчика строительства Амурского газоперерабатывающего комплекса. В настоящее время ситуация находится под контролем подразделений органов внутренних дел, территория стройплощадки оцеплена, сообщает пресс-служба СК РФ по Амурской области.

На место происшествия направились следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления.

Между тем, прокуратура Амурской области, после публикаций в СМИ, организовала проверку по факту невыплаты заработной платы работникам подрядной организации. В ходе неё будет изучена бухгалтерская документация на предмет наличия задолженности и принято процессуальное решение, сообщает амурская прокуратура. Кроме этого, в связи с отсутствием надлежащих предупредительно-профилактических мероприятий, прокурор внёс представления руководителям организаций, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ.

Как сообщает правительство области, в конфликте со стороны подрядной организации участвовало порядка 300 человек. В настоящий момент ведутся переговоры с инициативной группой сотрудников «Ренейссанс» и руководством организации.

После поступления сообщения о происшествии в МО МВД России «Свободненский» Амурской области, на место прибыл начальник УМВД России по Амурской области генерал-майор полиции Константин Носков.



В настоящий момент сотрудники полиции и Росгвардии принимают необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на территории строящегося объекта. Выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности правонарушителей. В их отношении будут приняты решения в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая выдворение с территории страны.



По факту произошедшего следственными органами принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Проводится расследование всех обстоятельств происшествия с участием органов правопорядка и региональных органов власти. Работы на строительной площадке продолжаются в штатном режиме. Усилены меры безопасности.

Напомним, 13 июля на территории ГПЗ, расположенной в Свободненском районе, между работниками подрядной организации «Ренейссанс» и их руководством возник конфликт, который был связан с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность. В результате недовольство переросло в массовые беспорядки.

Ранее с недовольными сотрудниками «Ренейссанс Хэви Индастриз» встретился Василий Орлов.