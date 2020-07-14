Многострадальный дом на Зейской отремонтируют

В Благовещенске по требованию прокурора суд обязал «Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области» отремонтировать дом по улице Зейской, 295. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения в действиях администрации города, связанные с непроведением осмотра многоквартирного дома.

Неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома установлены в действиях управляющей организацией ООО «Управ-дом». Прокурор Благовещенска внес представления, которые удовлетворены.

После проверки прокуратуры дом обследован и включен в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества по виду работ «ремонт фасада». Однако, «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Амурской области» не принял необходимых мер к проведению капитального ремонта.

Прокурор города в защиту жилищных прав собственников направил в суд исковое заявление, потребовав обязать фонд организовать проведение капитального ремонта.

Решением Благовещенского городского суда требования прокурора полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения остается на особом контроле, сообщает прокуратура Амурской области.

Этот дом, как сообщало Амур.инфо, построен и сдан в 2009 году компанией «Дальсвет». Вскоре застройщик обанкротился, а жильцы новостройки стали жаловаться на плохое качество строения. Первое обрушение кирпичей с фасада произошло 25 июня 2016 года. Тогда кладку закрепили. 3 июля 2018 года произошло второе обрушение. Проведенная экспертиза показала, что здание было построено с грубыми нарушениями.