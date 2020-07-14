МЧС советует амурчанам спасаться прохладным душем и освежающими напитками

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Сухая и аномально жаркая погода установилась в Приамурье. Днём столбик термометра в большинстве районов Амурской области поднимается выше отметки +30°. МЧС рекомендует амурчанам соблюдать осторожность и избегать длительного пребывания на солнце.



— В первую очередь жертвами аномальных температур и гипертермии становятся пожилые люди, которые с большим трудом переносят перегрев и обезвоживание организма. В группу риска также входят люди, страдающие хроническими заболеваниями, обостряющимися из-за жары, дети, а также люди с избыточным весом. В жаркую погоду очень важно соблюдать несложные правила, которые позволят избежать теплового и солнечного удара, обезвоживания организма, — рассказал начальник медико-психологической службы специализированной пожарно-спасательной части Андрей Резник.

Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самые жаркие часы — с 11 до 17. При выходе на улицу надевайте легкую одежду светлых оттенков из натуральных тканей. Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно носите головной убор — шляпу, панаму или платок, не помешают солнцезащитные очки и зонтики.

В жару лучше временно снизить физические нагрузки. Можно перенести их на раннее утро или поздний вечер.

Помните о правиле употреблять большое количество жидкости: чай, минеральная вода, морсы, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. Взрослому человеку необходимо выпивать минимум 1,5 литра жидкости в сутки. Откажитесь от употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических напитков. Лучше не употреблять алкоголь, так как он вызывает обезвоживание организма.

Не забывайте охлаждаться: принимать прохладный душ. Но если эта процедура не является для вас привычной, можно часто ополаскивать водой руки и лицо, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.