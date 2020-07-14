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МЧС советует амурчанам спасаться прохладным душем и освежающими напитками

МЧС советует амурчанам спасаться прохладным душем и освежающими напитками
Фото: amur.info

Сухая и аномально жаркая погода установилась в Приамурье. Днём столбик термометра в большинстве районов Амурской области поднимается выше отметки +30°. МЧС рекомендует амурчанам соблюдать осторожность и избегать длительного пребывания на солнце.

— В первую очередь жертвами аномальных температур и гипертермии становятся пожилые люди, которые с большим трудом переносят перегрев и обезвоживание организма. В группу риска также входят люди, страдающие хроническими заболеваниями, обостряющимися из-за жары, дети, а также люди с избыточным весом. В жаркую погоду очень важно соблюдать несложные правила, которые позволят избежать теплового и солнечного удара, обезвоживания организма, — рассказал начальник медико-психологической службы специализированной пожарно-спасательной части Андрей Резник.

Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самые жаркие часы — с 11 до 17. При выходе на улицу надевайте легкую одежду светлых оттенков из натуральных тканей. Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно носите головной убор — шляпу, панаму или платок, не помешают солнцезащитные очки и зонтики.

В жару лучше временно снизить физические нагрузки. Можно перенести их на раннее утро или поздний вечер.

Помните о правиле употреблять большое количество жидкости: чай, минеральная вода, морсы, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. Взрослому человеку необходимо выпивать минимум 1,5 литра жидкости в сутки. Откажитесь от употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических напитков. Лучше не употреблять алкоголь, так как он вызывает обезвоживание организма.

Не забывайте охлаждаться: принимать прохладный душ. Но если эта процедура не является для вас привычной, можно часто ополаскивать водой руки и лицо, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

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#здоровье #МЧС

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Мы Все

    Мы Все
    2 часа назад

    Какие он умненькие эти бездельники из МЧС. Без вас не знаем что делать и как делать.

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    А пиво считается "прохладительным напитком"?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Кондиционэры - не?

  • ИньИянь

    ИньИянь
    2 часа назад

    Хренасе бездельник! Когда они ваши жопы из огня и дыма достают, так они сразу отличные ребята. Им дали указания сверху - слать смс и говорить банальности, они и вынуждены это делать. А работы у них выше крыши.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    а чо та не выдают нам душа на работе

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    1 час назад

    Хорошие рекомендации. Но для меня такая погода лучше, чем дождь и холод летом. Если не постоит пару недель за 30, это не Амурское лето.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Геральта чо та не выдают нам душа на работе


    У нас на работе был душ. Но начальник посчитал его ненужным. Сейчас там кладовка под разное барахло. Забота о людях налицо. Правда, Анатолий Борисович?

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