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сегодня, 10:50 23

Василий Орлов встретился с недовольными сотрудниками «Ренейссанс Хэви Индастриз»

Василий Орлов встретился с недовольными сотрудниками «Ренейссанс Хэви Индастриз»

Губернатор Амурской области Василий Орлов выехал в Свободный и встретился с рабочими подрядной организации «Ренейссанс Хэви Индастриз». Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона попросил прокуратуру, трудовую инспекцию и руководство компании разобраться в ситуации.

Сейчас работы на строительной площадке продолжаются в штатном режиме. Ночью шла доставка крупногабаритной колонны деметанизатора. На стройплощадке усилены меры безопасности.

Напомним, накануне работники подрядной организации нанесли ущерб бытовым и административным помещениям организации. Причиной возникновения конфликта стали разногласия между сотрудниками «Ренейссанс Хэви Индастриз» и её руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения.

Компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту. Компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей перед подрядной организацией.

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#губернатор #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Отец

    Отец
    3 часа назад

    Сам то способен Орлов решения принимать ? А то только "просит" разобраться, а зачем тогда сам едешь? В инсте очередной видосик запостить ?

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Что поехал на встречу - верный ход. Только разбираться надо досконально, брать на контроль до полного разрешения конфликта. Народ так просто бузить не станет.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    3 часа назад

    А с какой стати Губернатор решает проблемы подрядных организаций Газпрома? У нас в области всё хорошо и других забот нет? Дороги целые, медицина на высоте или пандемия снята?

  • Мы Все

    Мы Все
    2 часа назад

    Все как всегда для галочки и отчетности! Только бы Москва улыбалась.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Антон Патоков

    А с какой стати Губернатор решает проблемы подрядных организаций Газпрома? У нас в области всё хорошо и других забот нет? Дороги целые, медицина на высоте или пандемия снята?



    дороги не бузят. а власть боится восстания. даже 100 энергичных бузотёров надо как-то усмирять. а если не 100? а тыщу? 10 тыщ? вот то-то и оно.

  • Житель28

    Житель28
    2 часа назад

    Порой кажется что наш губернатор так се как зам у мэра, больше что заняться нечем? или с москвы позвонили управленцы Газпрома и все побежал? а когда своим жителям годами не выплачивают зарплаты и кидают на деньги что же он с ними не встречается? или свой народ для него никто что бежит дела гасторбайтеров разгуливать

  • На амуринфЕ(2)

    На амуринфЕ(2)
    2 часа назад

    Вася всё правильно делает - по методичке.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Житель28

    Порой кажется что наш губернатор так се как зам у мэра, больше что заняться нечем? или с москвы позвонили управленцы Газпрома и все побежал? а когда своим жителям годами не выплачивают зарплаты и кидают на деньги что же он с ними не встречается? или свой народ для него никто что бежит дела гасторбайтеров разгуливать



    Путин упростил получение российского гражданства

    Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Иностранцам разрешается получать российское гражданство без отказа от имеющегося. Получить гражданство России в упрощенном порядке могут иностранцы, имеющие хотя бы одного родителя-россиянина, те, у кого супруг или супруга с российским гражданством и кто имеет общих детей в браке, а также постоянно проживающие в России иностранные граждане и носители русского языка.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f0ccfa89a794706b531e419?from=newsfeed

  • Анастасия11111

    Анастасия11111
    2 часа назад

    Надеюсь Ямата испугается и выплатит тоже своим сотрудникам зарплату. Там тоже бунт назревает. И заметьте, не все нерусские там трудоустроены. Наши тоже ничего не получают. Сидим без денег все в долгах. Кредит платить надо, детей кормить надо. Я не поддерживаю вандализм, но надеюсь теперь компания начнет думать о своих работниках

  • Врангель

    Врангель
    2 часа назад

    По другому нет прироста

  • Ёжик69

    Ёжик69
    2 часа назад

    Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" является 1 иностранное юридическое лицо:

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РХИ СИАЙЭС Б.В."

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Житель28

    Порой кажется что наш губернатор так се как зам у мэра, больше что заняться нечем? или с москвы позвонили управленцы Газпрома и все побежал? а когда своим жителям годами не выплачивают зарплаты и кидают на деньги что же он с ними не встречается? или свой народ для него никто что бежит дела гасторбайтеров разгуливать



    Вот не надо делить на свой/ чужой: там такие же простые люди, не от хорошей жизни поехавшие за тридевять земель за заработком. Люди работали? Им что-то обещали? Труд должен быть оплачен.

  • vav686

    vav686
    1 час назад

    сидел бы лучше на гитаре брынькалл для впечатлительных мамок

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Все замечательно, скрепы не шатаются. Вам всем показалось,что там были недовольные.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    а почему он не едет в городскую и детскую областную больницы гле врачам по часам насчитали выплаты за covid а не зам факт работы как распорядился глава госудраства?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Не думал что это губернаторская работа.

  • маузер

    маузер
    55 минут назад

    прямо иллюстрация марксизма - власть в кап. мире обслуживает интересы крумного капитала. тьфу.

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    22 минуты назад

    Саня mestnui1

    а почему он не едет в городскую и детскую областную больницы гле врачам по часам насчитали выплаты за covid а не зам факт работы как распорядился глава госудраства?



    потому, что стройка - основная задача, которая поставлена формально "бывшим" работодателем, вероятно. для чего и выдвигали и провели

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    20 минут назад

    Антон Патоков

    А с какой стати Губернатор решает проблемы подрядных организаций Газпрома? У нас в области всё хорошо и других забот нет? Дороги целые, медицина на высоте или пандемия снята?



    потому, что это - основная задача. а взаимоотношения с газпромом / сибуром и т.д. даже в википедии прописаны

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    18 минут назад

    Тем временем, в область прибыла "новая партия старушек"...

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    16 минут назад

    когда Шульга во всеуслышание заявил губернатору о проблемах СИЗов на скорой помощи, не поехал, пригласил Шульгу к себе, хотя и ближе было ехать гораздо....... приоритеты понятны

  • Tуман

    Tуман
    7 минут назад

    Очень смелый поступок Васи.

    Мог ведь и по сопатке получить

  • Мозг

    Мозг
    3 минуты назад

    Tуман

    Очень смелый поступок Васи.

    Мог ведь и по сопатке получить



    Ты уверен что он с бунтующими работягами разговаривал, а не с руководством?

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