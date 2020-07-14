Василий Орлов встретился с недовольными сотрудниками «Ренейссанс Хэви Индастриз»

Губернатор Амурской области Василий Орлов выехал в Свободный и встретился с рабочими подрядной организации «Ренейссанс Хэви Индастриз». Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона попросил прокуратуру, трудовую инспекцию и руководство компании разобраться в ситуации.

Сейчас работы на строительной площадке продолжаются в штатном режиме. Ночью шла доставка крупногабаритной колонны деметанизатора. На стройплощадке усилены меры безопасности.



Напомним, накануне работники подрядной организации нанесли ущерб бытовым и административным помещениям организации. Причиной возникновения конфликта стали разногласия между сотрудниками «Ренейссанс Хэви Индастриз» и её руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения.



Компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту. Компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей перед подрядной организацией.