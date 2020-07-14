Юрий Трутнев прокомментировал арест Сергея Фургала

Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»

Журналисты озвучили волнующие население Хабаровского края темы. Вице-премьер открыто пообщался со СМИ и ответил на все вопросы, в том числе — острые и неприятные.

— Сказать честно, я уверен, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было 100% железного обоснования. Но, ещё раз говорю, принимать решение будет суд. Если судом и президентом Российской Федерации будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы. Хабаровский край уже продемонстрировал, что он может определять свою волю, определять, кого Хабаровский край хочет видеть губернатором. Я думаю, так и будет происходить. Во всяком случае, мы с уважением отнесёмся к выбору жителей Хабаровского края, — заявил Юрий Трутнев.

Также полпред опроверг слухи о том, что поводом для отстранения Сергея Фургала стала его партийная принадлежность.



— Периодически в прессе мелькали разговоры о том, что кому-то в Москве, в администрации президента не нравится партийная принадлежность Сергея Ивановича. Сказать честно, любая может быть партийная принадлежность. Если Хабаровский край сегодня поддерживает ЛДПР – пожалуйста, поддерживает другую партию – тоже пожалуйста. Это ваш выбор, ваша воля. Но с точки зрения работы, с точки зрения того, как человек служит людям и как работает – здесь у нас уже тоже может быть своя позиция и свое отношение, — сообщил Юрий Трутнев.



По словам вице-премьера, работа администрации края вызывала нарекания.



- Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть на это все основания. У меня есть, с кем сравнивать. Сейчас в Дальневосточном федеральном округе 11 регионов. Когда мы начинали работу, вы, Хабаровский край, были на 18-м месте в Российской Федерации по инвестиционному климату, а сейчас на 63-м. Инвесторы не идут. Причём это не просто статистика, не просто цифры: до меня доходит ещё много обращений инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, с неоплатой по контрактам. Я с ними разбираюсь. Вообще для меня это каждый раз сигнал бедствия, потому что я считаю, что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае, к сожалению, это довольно часто, — сообщил полпред.



Ещё одной претензией к хабаровскому губернатору стали сорванные сроки крупных строек.



— Мы выделили Хабаровскому краю миллиарды рублей на строительство онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре, дворца «Самбо» в Хабаровске, поликлиники в Комсомольске-на-Амуре и в Николаевске-на-Амуре. Ничего не построено в срок, ни один объект. Мы деньги не сняли, хотя вообще по правилам должны снимать. Мы приняли решение: «Давайте оставим, давайте будем ждать». Но это не может вечно продолжаться, не могут постоянно перекладываться с одного года на другой стройки. Причем деньги уже принесли, дали – ну можно их использовать, правда? — рассказал Юрий Трутнев.