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Юрий Трутнев прокомментировал арест Сергея Фургала

Юрий Трутнев прокомментировал арест Сергея Фургала
Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал события в Хабаровском крае и арест губернатора Сергея Фургала. По мнению полпреда, правоохранители не стали бы задерживать действующего губернатора без веских оснований, сообщает «Губерния».

Журналисты озвучили волнующие население Хабаровского края темы. Вице-премьер открыто пообщался со СМИ и ответил на все вопросы, в том числе — острые и неприятные.

— Сказать честно, я уверен, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было 100% железного обоснования. Но, ещё раз говорю, принимать решение будет суд. Если судом и президентом Российской Федерации будет принято решение, что Сергей Иванович Фургал больше не будет работать губернатором, то, соответственно, будут выборы. Хабаровский край уже продемонстрировал, что он может определять свою волю, определять, кого Хабаровский край хочет видеть губернатором. Я думаю, так и будет происходить. Во всяком случае, мы с уважением отнесёмся к выбору жителей Хабаровского края, — заявил Юрий Трутнев.

Также полпред опроверг слухи о том, что поводом для отстранения Сергея Фургала стала его партийная принадлежность.

— Периодически в прессе мелькали разговоры о том, что кому-то в Москве, в администрации президента не нравится партийная принадлежность Сергея Ивановича. Сказать честно, любая может быть партийная принадлежность. Если Хабаровский край сегодня поддерживает ЛДПР – пожалуйста, поддерживает другую партию – тоже пожалуйста. Это ваш выбор, ваша воля. Но с точки зрения работы, с точки зрения того, как человек служит людям и как работает – здесь у нас уже тоже может быть своя позиция и свое отношение, — сообщил Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, работа администрации края вызывала нарекания.

- Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть на это все основания. У меня есть, с кем сравнивать. Сейчас в Дальневосточном федеральном округе 11 регионов. Когда мы начинали работу, вы, Хабаровский край, были на 18-м месте в Российской Федерации по инвестиционному климату, а сейчас на 63-м. Инвесторы не идут. Причём это не просто статистика, не просто цифры: до меня доходит ещё много обращений инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, с неоплатой по контрактам. Я с ними разбираюсь. Вообще для меня это каждый раз сигнал бедствия, потому что я считаю, что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае, к сожалению, это довольно часто, — сообщил полпред.

Ещё одной претензией к хабаровскому губернатору стали сорванные сроки крупных строек.

— Мы выделили Хабаровскому краю миллиарды рублей на строительство онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре, дворца «Самбо» в Хабаровске, поликлиники в Комсомольске-на-Амуре и в Николаевске-на-Амуре. Ничего не построено в срок, ни один объект. Мы деньги не сняли, хотя вообще по правилам должны снимать. Мы приняли решение: «Давайте оставим, давайте будем ждать». Но это не может вечно продолжаться, не могут постоянно перекладываться с одного года на другой стройки. Причем деньги уже принесли, дали – ну можно их использовать, правда? — рассказал Юрий Трутнев.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Манитоба

    Манитоба
    3 часа назад

    Врутнев

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    работа организована плохо! инвесторы не идут))) какой легкий способ содержать регион!))) это уже норма у наших властей, волонтеры, инвесторы, смс-сбор средств......

  • Манитоба

    Манитоба
    3 часа назад

    снимут Фургала в Хабаровске-мы его изберём губернатором в Амурской области

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Не верно подставлена формулировка. Надо формулировать "правоохранители не стали-бы арестовывать без подвески к основаниям"

  • квт

    квт
    3 часа назад

    уже отнеслись с "уважением"...

  • Мозг

    Мозг
    3 часа назад

    Фургал и разогнал ваших Московских "инвесторов" которые доили край!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

    «Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями (протестами в регионе.- “Ъ”), и может искать компромиссов с местными (элитами.- “Ъ”)»,- отметил один из собеседников.

    Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в Хабаровске с негласным визитом, сообщают источники “Ъ” в понедельник, 13 июля. Накануне, на выходных, в регионе прошли массовые акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала.



    Полпред прибыл в воскресенье, и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался.



    Там господин Трутнев встречался с руководством силовых структур. Затем провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства. По мнению одного из источников, ничем пока не подтвержденному, полпред обвинил их в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения.



    По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на врио губернатора.



    Информация по встречам и плану работы полпреда в Хабаровске закрыта. В правительстве региона информацией о планах господина Трутнева не располагают.



    «Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями (протестами в регионе.- “Ъ”), и может искать компромиссов с местными (элитами.- “Ъ”)»,- отметил один из собеседников.

    http://debri-dv.com/article/25245/yuriy_trutnev_pribyl_v_protestuyushchiy_habarovskiy_kray

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Трутнев о задержании Фургала: Эээээ....эээээ...ээээээ...ээээээ...эээээээ...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    --- -- ---

    трутень должен сидеть вместе с путиным, вротенбергами, миллером, сечиным, медведевым, кожемяко, тимченко, патрушевым, бастрыкиным, володиным и остальной сволотой.



    Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу»

    Руководство банка проводило закрытые операции, которые в том числе позволяли легализовать доходы, полученные преступным путем, утверждает Комитет госбезопасности.

    Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса. Об этом в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.

    По словам Дягилева, «черная касса» действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который планирует принять участие в выборах президента Белоруссии 9 августа.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/politics/14/07/2020/5f0cccc59a794708bfdb5190?from=from_main_3

  • retired21

    retired21
    2 часа назад

    ну вотс и выходит витю вова финансировал

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    «К выбору хабаровчан отнесёмся с уважением»... в прошлый раз отняли статус столицы, теперь отключим свет и воду. В отставку Трутня, как потерявшего доверие у народа.

  • Stat

    Stat
    56 минут назад

    Ну не скажет же он,что работа организована хорошо....

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    55 минут назад

    ТрутнЕв, бери выше - работа руководства страны вместе с тобой организованна крайне плохо для большинства народа и наоборот очень замечательно все у вас организованно для кучки олигархических воров и компании.

  • in essence

    in essence
    54 минуты назад

    ..если бы у них не было 100% железного обоснования

    На Трутьня есть, как и на Кожемяко

    Но!

    Команды не было

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    46 минут назад

    Да убейте уже другу друга фургалы, путины, трутневы и прочие жулики, можете в честном поединке, можете исподтишка, из за богатств несметных, которые вам дуракам видать невдамек, что не унесешь с собой на тот свет. Вот и глядишь умных на земле больше останется и заживем честно, справедливо и при коммунизме.

  • Noir

    Noir
    40 минут назад

    Топят Фургала по всем фронтам, помимо убийства, т.к. версия загибается, будут вешать еще что-нибудь, а такие как Трутнев по их головам выплыть пытается.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    34 минуты назад

    Ах какая милая сердцу картина - грызня жуликов и воров между собой, продолжайте!!! Фургал, ты тоже там давай огрызайся - скажи, что Путин взрывал дома в 90-х, а у Пескова позорные усы и дочка дура итд

  • ПК

    ПК
    32 минуты назад

    "Мы выделили Хабаровскому краю миллиарды рублей на строительство онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре, дворца «Самбо» в Хабаровске, поликлиники в Комсомольске-на-Амуре и в Николаевске-на-Амуре. Ничего не построено в срок, ни один объект"©

    Разве это проекты ещё не времён предыдущего губернатора?

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