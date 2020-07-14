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При потере работы 42% россиян продержатся без займов не больше месяца

При потере работы 42% россиян продержатся без займов не больше месяца
Фото: pixabay.com

В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня, а у жителей Москвы и Санкт-Петербурга есть в среднем 83 дня, чтобы найти новый источник дохода. К таким выводам пришел аналитический центр НАФИ. Он провёл исследование среди 85 тысяч человек по уровню финансовой грамотности в каждом субъекте РФ. Результаты показали, что, оставшись без работы, 42% россиян продержатся на сбережениях не больше месяца, пишет «РГ».

Средний размер банковского вклада среднестатистического гражданина составил 183 тысячи рублей по данным АСВ на 1 апреля 2020 года. В исследовании не учитывали вклады меньше тысячи рублей. Также немаловажно, что не все граждане хранят накопления в банках, а у некоторых россиян их нет и вовсе.

Наличие сбережений - один из показателей финансовой грамотности. Её уровень у россиян вырос за этот год и составил 12,37 балла по шкале от 1 до 21. Для сравнения в 2018 году было 12,12 балла.

По результатам исследований НАФИ, женщины в целом чуть более финансово грамотны, чем мужчины. Примерно до 40 лет различия почти незаметны, но затем превосходство женщин становится явно выраженным. Аналитический центр объясняет это большей вовлеченностью женщин в планирование расходов семьи. При этом мужчины лучше женщин понимают базовые свойства финансовых продуктов: вкладов, займов, инфляции, а также взаимосвязи риска и доходности. Кстати, 34% граждан не смогли объяснить связь между высокой доходностью и высоким риском денежных вложений.

Каждый третий опрошенный владелец банковской карты сталкивался с попытками мошенничества. Чаще всего мошенники пытались узнать данные карты или добиться перевода денег на подставные счета. Четыре процента владельцев карт признались, что понесли финансовые потери в результате мошеннических действий.

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#жизнь #финансы

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