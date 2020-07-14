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14июля
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сегодня, 09:48 0

В Тамбовском районе убрали ядовитую свалку

В Тамбовском районе убрали ядовитую свалку
Фото: pixabay.com

В Тамбовском районе ликвидировали свалку из отходов производства. Она располагалась на участках, прилегающих к автомобильной дороге «Ивановка — Толстовка». Отходы со свали загрязнили почву отходами производства 4 класса опасности.

Часть загрязненного участка находится в собственности акционерного общества, а другая часть — арендуется.

По постановлению прокурора компания выплатит штраф. Предприятие уже ликвидировало несанкционированную свалку, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#закон #производство

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