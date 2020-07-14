В Тамбовском районе убрали ядовитую свалку
В Тамбовском районе ликвидировали свалку из отходов производства. Она располагалась на участках, прилегающих к автомобильной дороге «Ивановка — Толстовка». Отходы со свали загрязнили почву отходами производства 4 класса опасности.
Часть загрязненного участка находится в собственности акционерного общества, а другая часть — арендуется.
По постановлению прокурора компания выплатит штраф. Предприятие уже ликвидировало несанкционированную свалку, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
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