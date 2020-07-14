Благовещенские пожарные тушили автомобиль и балкон

Фото: 28.mchs.gov.ru

В Благовещенске 13 июля загорелась иномарка. К моменту приезда пожарных машина горела открытым пламенем. На ликвидацию открытого огня ушло две минуты, пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящий автомобиль. Причина и виновник пожара устанавливаются.



В этот же день произошёл пожар на балконе второго этажа 14-ти этажного жилого дома по Игнатьевскому шоссе . Через шесть минут пожарные Благовещенского гарнизона прибыли на место. На балконе горели вещи. В течение трёх минут открытое горение удалось потушить. Спасатели не позволили огню перекинуться на жилое помещение. Причина и виновник устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

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