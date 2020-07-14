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14июля
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сегодня, 09:30 14

Коронавирус унёс жизни ещё четырёх амурчан

Коронавирус унёс жизни ещё четырёх амурчан
Фото: pixabay.com

В Амурской области зарегистрированы ещё четыре летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же, по информации пресс-службы правительства Амурской области, от последствий заражения скончались 26 человек.

По состоянию на 13 июля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2 143 случая коронавирусной инфекции.

Заболевшие – жители Благовещенска (912 человек), Благовещенского района (54 человека), Белогорска (49 человек), Белогорского района (3 человека), Тынды (161человек), Тындинского района (20 человек), Зеи (10 человек), Шимановска (52 человека), Шимановского района (12 человек), Свободного (492 человека), Свободненского района (4 человека), Прогресс (25 человек), Райчихинск (34 человека), Магдагачинского района (50 человек), Завитинского района (6 человек), Ивановского района (26 человек), Бурейского района (4 человека), Серышевского района (47 человек), Константиновского района (7 человек), Сковородинского района (42 человека), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (61 человек), Михайловского района (18 человек), Мазановского района (30 человек), Архаринского района (2 человека), Октябрьского района (10 человек).

968 человек выздоровели.

Общее количество контактных — 1 433 человека. На самоизоляции находятся 1422 человека.

Просмотров всего: 3081

#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    4 часа назад

    Напишите статистику какого возраста были погибшие от вируса? Неужели это секретная информация? Центральные сми всегда публиковали

  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    Ну как я, каких,знаю ,это девушка 28 лет,мужчина 38 лет,бабушка 65,знакомые мне рассказывали.Нашим СМИ таких данных ,не дают,запретили наверное,а так бы напечатали.

  • Natalya Viktorovna

    Natalya Viktorovna
    3 часа назад

    Отсутствие информации и порождает пофигизм. Написали бы возраст, какие хронические заболевания способствовали летальному исходу, народ бы и поостерегся.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    первую бабушку из Тынды озвучили 84 года, потом вроде не от короны она умерла, цифру не убрали из статистики и наверное решили лучше россиянцам не знать..... странно почему про врача скорой не умолчали? а может потому, что там Шульц не даст молчать

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Natalya Viktorovna

    Отсутствие информации и порождает пофигизм. Написали бы возраст, какие хронические заболевания способствовали летальному исходу, народ бы и поостерегся.



    И недоверие. В первую очередь. Порождает. Да.

  • Нур

    Нур
    2 часа назад

    Уже как правило - заболел, ИВЛ, могила. Замалчивание - это престулление, даже медики стали с пофигизмом относится к короне. И очень многие не верят в пандемию.....пока не умрут.

    Смотришь зарубежные отчеты - на входе в магазин дезинфекция, маски, перчатки, социальная дистанция, обработка улиц и помещений.

    А у нас страна непуганых идиотов, даже подъезды не обрабатывают.

    Однажды полили улицу в какой нибудь деревне - фототчет, как будто бы они дезинфекцию провели! Сколько ковидных денег ушли не по назначению?

  • Оберон

    Оберон
    2 часа назад

    Inoy,где Шульц?

  • Айболит

    Айболит
    2 часа назад

    ОберонInoy,где Шульц?


    Слава Богу, Шульц работает. Здоровья ему.

  • Айболит

    Айболит
    2 часа назад

    inoyпервую бабушку из Тынды озвучили 84 года, потом вроде не от короны она умерла, цифру не убрали из статистики и наверное решили лучше россиянцам не знать..... странно почему про врача скорой не умолчали? а может потому, что там Шульц не даст молчать


    Как можно было скрыть ? Его , погибшего, знали полгорода больных . Хотя сейчас и не такое скрывают...

  • Все окружающие

    Все окружающие
    1 час назад

    Нур

    И очень многие не верят в пандемию.....пока не умрут.



    Если бы в мире заболело хотя бы 100 000 миллионов людей, то это можно было бы назвать пандемией. А так всего 12+ млн на почти 8 млрд!...0,01%. А умерших и того меньше. Не смешите, ёпта. Нагнетаете обстановку. Весь мир уже вышел из изоляции, а в России как таковой изоляции и не было. В Москве только на камеру поработали, да на ГПЗ. А в Благовещенске какая изоляция была? Магазины шашлыки не закрывались ни на день.

    Знаменитой испанкой в своё время переболело 550 млн. человек, умерло 5% населения земли! Это пандемия. А этот ваш короновирус даже не близко. Как бабки у подъезда сплетни гоняете ничего не зная о ситуации. Единственные кто в этой ситуации реально подвержены риску - это медики. Они постоянно контактируют им есть о чем переживать. А вы тут сидите и ноете о пандемии, а через 15 минут идёте на набережную гулять, в магазин за шмотками. Лицемеры...

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Все окружающие

    Нур

    И очень многие не верят в пандемию.....пока не умрут.



    Если бы в мире заболело хотя бы 100 000 миллионов людей, то это можно было бы назвать пандемией. А так всего 12+ млн на почти 8 млрд!...0,01%. А умерших и того меньше. Не смешите, ёпта. Нагнетаете обстановку. Весь мир уже вышел из изоляции, а в России как таковой изоляции и не было. В Москве только на камеру поработали, да на ГПЗ. А в Благовещенске какая изоляция была? Магазины шашлыки не закрывались ни на день.

    Знаменитой испанкой в своё время переболело 550 млн. человек, умерло 5% населения земли! Это пандемия. А этот ваш короновирус даже не близко. Как бабки у подъезда сплетни гоняете ничего не зная о ситуации. Единственные кто в этой ситуации реально подвержены риску - это медики. Они постоянно контактируют им есть о чем переживать. А вы тут сидите и ноете о пандемии, а через 15 минут идёте на набережную гулять, в магазин за шмотками. Лицемеры...



    Кому жить хочется, не шляются по магазинам и не делают прогулки по набережной.

    Сидят дома под кондиционером, ждут доставки из аптек и магазинов и надеются не заболеть...если бы еще не шлялись по квартирам всякие анкетирующие, почтальоны, участковые, сантехники - проверяльщики и т.д. без СИЗов

    Я не открываю никому дверь, пусть идут с богом

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    54 минуты назад

    Нур

    Уже как правило - заболел, ИВЛ, могила. Замалчивание - это престулление, даже медики стали с пофигизмом относится к короне. И очень многие не верят в пандемию.....пока не умрут.

    Смотришь зарубежные отчеты - на входе в магазин дезинфекция, маски, перчатки, социальная дистанция, обработка улиц и помещений.

    А у нас страна непуганых идиотов, даже подъезды не обрабатывают.

    Однажды полили улицу в какой нибудь деревне - фототчет, как будто бы они дезинфекцию провели! Сколько ковидных денег ушли не по назначению?



    Непуганые идиоты рассказывают про страну непуганых идиотов. Разве в магазинах нет на входе антисептиков? Разве не требуют ношения в магазине масок? На кой х. поливать улицы? Что тебе даст возраст заболевших и умерших, легче станет. Фамилии не хотите с адресами и телефонами, на всякий случай. Вдруг что нибудь спросить надо будет?

  • Noir

    Noir
    30 минут назад

    Сейчас идет всё по шаблону вспышки вируса SARS: маски, антисептики, слухи, кошмары, раздувание проблемы. Человечество не меняется. Атипичную пневмонию уже забыли, хотя смертность во время эпидемии 2003 г. составляла 10%.

  • Итфат

    Итфат
    29 минут назад

    Читатель инфо

    Нур

    Уже как правило - заболел, ИВЛ, могила. Замалчивание - это престулление, даже медики стали с пофигизмом относится к короне. И очень многие не верят в пандемию.....пока не умрут.

    Смотришь зарубежные отчеты - на входе в магазин дезинфекция, маски, перчатки, социальная дистанция, обработка улиц и помещений.

    А у нас страна непуганых идиотов, даже подъезды не обрабатывают.

    Однажды полили улицу в какой нибудь деревне - фототчет, как будто бы они дезинфекцию провели! Сколько ковидных денег ушли не по назначению?



    Непуганые идиоты рассказывают про страну непуганых идиотов. Разве в магазинах нет на входе антисептиков? Разве не требуют ношения в магазине масок? На кой х. поливать улицы? Что тебе даст возраст заболевших и умерших, легче станет. Фамилии не хотите с адресами и телефонами, на всякий случай. Вдруг что нибудь спросить надо будет?



    Плюсую!

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