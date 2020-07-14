Коронавирус унёс жизни ещё четырёх амурчан

Фото: pixabay.com

В Амурской области зарегистрированы ещё четыре летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же, по информации пресс-службы правительства Амурской области, от последствий заражения скончались 26 человек.



По состоянию на 13 июля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2 143 случая коронавирусной инфекции.



Заболевшие – жители Благовещенска (912 человек), Благовещенского района (54 человека), Белогорска (49 человек), Белогорского района (3 человека), Тынды (161человек), Тындинского района (20 человек), Зеи (10 человек), Шимановска (52 человека), Шимановского района (12 человек), Свободного (492 человека), Свободненского района (4 человека), Прогресс (25 человек), Райчихинск (34 человека), Магдагачинского района (50 человек), Завитинского района (6 человек), Ивановского района (26 человек), Бурейского района (4 человека), Серышевского района (47 человек), Константиновского района (7 человек), Сковородинского района (42 человека), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (61 человек), Михайловского района (18 человек), Мазановского района (30 человек), Архаринского района (2 человека), Октябрьского района (10 человек).



968 человек выздоровели.



Общее количество контактных — 1 433 человека. На самоизоляции находятся 1422 человека.