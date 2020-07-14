Выбор читателей за 13 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 13 июля.

Сегодня, 13 июля, на территории подрядчика АГПЗ организации "Ренейсанс" толпа людей в оранжевой спецформе била окна камнями, свистела и выкрикивала требования. Видео уже облетело соцсети.

В Хабаровском крае прошли беспрецедентные для региона несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. Ситуация была напряжённой, но сейчас стабилизируется.

Сергея Фургала, арестованного на прошлой неделе, могут освободить от должности в ближайшем будущем. Как пишет газета «Коммерсантъ», уже есть пять претендентов на кресло исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.



В Амурской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в половине случаев вирус вызвал у пациентов пневмонию.

