Выбор читателей за 13 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 13 июля.
Рабочие подрядной организации АГПЗ предъявили претензии начальству
Сегодня, 13 июля, на территории подрядчика АГПЗ организации "Ренейсанс" толпа людей в оранжевой спецформе била окна камнями, свистела и выкрикивала требования. Видео уже облетело соцсети.
Политологи высказывают мнения о развитии ситуации с арестом Сергея Фургала
В Хабаровском крае прошли беспрецедентные для региона несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. Ситуация была напряжённой, но сейчас стабилизируется.
Названы фамилии возможных преемников Фургала
Сергея Фургала, арестованного на прошлой неделе, могут освободить от должности в ближайшем будущем. Как пишет газета «Коммерсантъ», уже есть пять претендентов на кресло исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
В Приамурье выявлено 46 новых заражений COVID-19
В Амурской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в половине случаев вирус вызвал у пациентов пневмонию.
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