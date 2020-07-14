Ежедневный гороскоп на 14 июля: у Рыб хороший день для принятия ответственных решений, а Львы не бойтесь браться за любую работу

Восход Солнца: 04:35

Заход Солнца: 20:36

Солнце в Раке.

Овен. Двойственный день. Сегодня возможны два варианта: либо вы сможете внести устойчивую стабильность во все, что представляет для вас ценность, либо утратите способность воспринимать что-либо, кроме узкого личного мирка. Не мешает припасти козырь, который понадобится в рабочих моментах. Кто-то из коллег настырно рвется вперед, обходя вас и других более профессиональных сотрудников.

Телец. Оглянитесь назад и сделайте что-нибудь с многочисленными "хвостами", которые мешают вашему продвижению вперед. Не верьте своим подозрениям и не торопитесь ссориться с близкими людьми. Сегодня вероятно великое множество взрывоопасных ситуаций. Постарайтесь избегать всевозможных выяснений отношений, так как это пустое занятие, которое только измотает вас и ни к чему хорошему не приведет.

Близнецы. Вы будете склонны распылять внимание одновременно на множество мелких дел. Может сложиться непростая ситуация на работе и дома. Крайне неблагоприятный день. Вам кажется, что мир рушится на глазах, земля уходит из-под ног, а у вас нет ни сил, ни желания что-либо изменить. Сегодня лучше не усердствовать и не вмешиваться ни в какие сомнительные дела, так как последствия могут быть самыми плачевными. Если от вас будут требовать каких-то отчаянных действий, не идите на поводу. Вы ничего не добьетесь. Займите выжидательную позицию.

Рак. Звезды советуют Ракам больше внимания уделить близким людям, не боясь укутать их своей заботой и нежностью. Новые возможности появятся в работе и достижении материальных целей. В финансовом плане этот день для вас сложится вполне благоприятно. Удача ждет Вас в коммерческих, торговых начинаниях; творческие люди - писатели, журналисты, художники, музыканты - могут рассчитывать на существенные гонорары.

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Лев. Романтическое настроение и ожидание праздника помогут решить важные вопросы в личной жизни. Вероятно, близкий человек окажет вам неоценимую услугу, и вы еще раз убедитесь в его преданности вам. Этот день связан со многими мелкими неприятностями. Рекомендуется осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Решительно действуйте во всем, однако никому не доверяйте инициативу. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет довольно тяжело. Нельзя бросать начатые дела, разрывать отношения с близкими людьми. Велика вероятность травматизма. Будьте осторожны с острыми предметами и режущими инструментами.

Дева. Звезды предсказывают Вам сплошную неразбериху в делах, от которых уже поздно отказываться. Кстати, беспорядок присутствует и в личной сфере, но с ним вы даже не рискнете разбираться. Не нужно испытывать на прочность характер близкого человека. Тем более что вы и сами отлично почувствуете тот момент, когда нужно остановиться и перевести разговор на нейтральные темы.

Весы. Благоприятный день, связанный с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Бережливые и осторожные Весы будут великодушными и расточительными. Появятся прекрасные условия для плодотворной работы, особенно для творчества в области литературы и искусства. Будет очевидна удачливость в коммерческих делах. Если вы оказались в тупике, свет в конце туннеля забрезжит вечером, но развивать бурную деятельность стоит лишь в самом необходимом экстренном случае.

Скорпион. Возрастет ваше обаяние и популярность, в результате вы можете оказаться в состоянии сложного выбора из большого числа поклонников. В вас проснется неожиданная для вас самих (да и окружающих тоже) жажда приключений. Позвольте себе эту маленькую прихоть, хорошие воспоминания гарантированы!

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Стрелец. Представители этого знака будут стремиться усилить эмоциональную привязанность с избранником, используя дорогие подарки и широкие жесты. Вероятные перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут быть как положительными, так и отрицательными. Во избежание финансовых потерь или нервного стресса лучше отказаться от деловой активности. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми.

Козерог. Прилив работоспособности поспособствует завершению сразу нескольких дел, вечером появится повод отпраздновать. Сегодня во всех делах необходимы сдержанность, осмотрительность, здравый смысл. Запланированные встречи, контакты с партнерами, работу с документами лучше перенести на другой день. Избегайте тяжелой физической работы — возможны травмы или обострения хронических заболеваний. Сократите общение, особенно с малознакомыми людьми. Вероятны обман, агрессия или ограбление.

Водолей. Возможно, что этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Постарайтесь завершить важные дела и закончить давние споры с родственниками. Ситуация несет в себе серьезную опасность для здоровья. К тому же в деловых вопросах вас ожидают трудности: ваши честолюбивые планы претерпят изменения.

Рыбы. Обстановка в семье нормализуется, однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как обида проходит не сразу. Возможно, общество близких людей поможет вам отвлечься от неприятностей. К тому же новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения. Благоприятный день. Ваш жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Хороший день для принятия ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности. Возможно, вас ждут большие и приятные перемены, которыми будет ознаменована следующая неделя, а может, и месяц, — они связаны с детьми, творчеством, личным успехом. Те, кто мечтает о собственном бизнесе, могут сегодня начинать реализацию своих планов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев