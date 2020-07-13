В Благовещенске прошли рейды в местах, запрещенных для купания

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В минувшие выходные инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками правоохранительных органов и уполномоченным по правам ребенка провели рейды по несанкционированным местам для купания. Особое внимание специалисты уделили детской безопасности. Проверки прошли в Благовещенске и Благовещенском районе, сообщает пресс-служба МЧС по Амурской области.

Были проинспектированы Чигиринское водохранилище, карьер в районе с. Верхблаговещенского, а также побережье рек Зеи и Амура. С нарушителями участники рейда проводили беседы, вручали памятки о безопасном поведении у водоемов, объясняли родителям, как важно внимательно следить за детьми у воды.

– Из года в год мы наблюдаем пребывание отдыхающих в одних и тех же несанкционированных местах. Давно назрела необходимость обеспечить там все условия безопасного отдыха. Об этом мы регулярно пишем письма и выдаем предписания руководителям организаций и главам муниципальных образований, к которым относятся водные объекты, – рассказал старший инспектор ГИМС Максим Сапунцов.

В рамках акции «Месячник безопасности на водных объектах в летний период 2020 года» инспекторы провели 498 рейдов и патрулирований. В ходе проверок было выявлено 146 нарушений, к административной ответственности было привлечено 77 человек, выдано 47 предписаний, составлено 12 протоколов.