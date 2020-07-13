Юные амурчане сами соберут систему лазерной сигнализации, динамик, «вечный» фонарик и катушку Теслы

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Для школьников 10–14 лет в Свободном и Благовещенске пройдут «Научные смены». Проект реализуется при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Региональным партнёром проекта выступает центр выявления и поддержки одарённых детей «Вега». В связи с эпидемиологической ситуацией для обеспечения безопасности участников «Научные смены» пройдут в дистанционном формате, сообщает пресс-служба СИБУРа.

Организаторы приглашают ребят принять участие в образовательной программе «Гаджеты». Под руководством опытных наставников школьники погрузятся в основы физики и инженерии и соберут своими руками разнообразные полезные устройства. Дистанционный формат работы поможет ребятам провести время в условиях карантина занимательно и с пользой, не выходя из дома.

«Научные смены» проходят в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» с 2017 года. Занятия, проводимые в увлекательном формате научных экспериментов, направлены на популяризацию естественнонаучных предметов, стимулируют у школьников интерес к их изучению и помогают определиться с выбором профессии.

Каждый участник смены получит коробку с набором оборудования, необходимого для проведения опытов и создания полезных гаджетов у себя дома. Детям будет направлена подробная инструкция, где и когда можно забрать набор, а также данные для входа на сайт курса. На специальном ресурсе будут размещены видеоуроки, в которых ведущие подробно объяснят, как собрать гаджеты, проведут опыты, расскажут, какие законы и явления лежат в основе проводимых экспериментов. Помимо мастер-классов, участников ждут викторины, тесты и квизы. О родителях организаторы тоже не забыли и подготовили семейную лекцию-викторину по физике в стиле стендап.

Программа «Гаджеты», разработанная специально для образовательного проекта СИБУРа, представляет собой научно-практический курс, объединяющий элементы физики, математики и инженерии. За смену ребята узнают, что такое электрический ток, разберутся в устройстве батареек, лампочек, и соберут своими руками систему лазерной сигнализации, динамик, «вечный» фонарик, «стканушники» и катушку Теслы.

Программа создана экспертами детского научно-популярного проекта «Умные города».

— Многие считают, что современные дети и подростки не увлекаются наукой, но мы доказываем, что это не так. Главное – дать ребятам возможность делать как можно больше вещей своими руками и объяснять сложные явления как можно проще. Мы адаптируем для детей 10-14 лет практикумы естественнонаучных факультетов МГУ так, чтобы было понятно каждому. Наша цель – заинтересовать ребёнка и помочь ему понять, как устроен окружающий мир, — рассказал основатель проекта «Умные Города» Михаил Кнеллер.

С 10 по 14 августа «Научная смена» для школьников 10–14 лет пройдёт в Свободном, с 17 по 21 августа — в Благовещенске.